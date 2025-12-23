وزارة التربية تطلق مسابقة “تحدي القراءة العربي” للموسم العاشر للمرحلة الابتدائية

وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية اليوم الثلاثاء انطلاق مسابقة تحدي القراءة العربي للموسم العاشر للمرحلة الابتدائية بنات وذلك ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز ثقافة القراءة وترسيخها لدى الطالبات.

وقالت مدير الإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة بالوزارة مريم العنزي في بيان صحفي إن الهدف الأساسي من الفعالية يتمثل في دعم وتشجيع الطلبة على حب القراءة وتعزيز قدراتهم اللغوية والفكرية وغرس مهارات التفكير النقدي والتحليل والتلخيص إضافة إلى تعريف المجتمع المدرسي بآلية التسجيل والمتطلبات اللازمة للمشاركة في المسابقة.

وأضافت أن إدارة منطقة العاصمة التعليمية حرصت على تنظيم حفل انطلاق (جائزة محمد بن راشد) لمبادرة تحدي القراءة العربي بمدرسة (مريم عبدالملك الصالح) الابتدائية موضحة أن جهود الطلبة المشاركين تتمحور حول قراءة أكثر من 50 كتابا باعتبارها ركيزة أساسية لتنمية الإبداع والابتكار.

من جهته أكد المنسق العام لمبادرة تحدي القراءة العربي عبدالله البراك في كلمة له بحفل الانطلاق أن الهدف من الفعالية يتمثل في تحفيز الطلبة على حب القراءة وتعزيز قدراتهم في اللغة العربية الفصحى وغرس مهارات التحليل والمنطق إلى جانب تعريف المجتمع المدرسي بآلية التسجيل ومتطلبات المشاركة في المسابقة.

ولفت إلى حرص وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي على دعم مثل هذه المبادرات التربوية لما لها من دور فاعل في غرس ثقافة القراءة لدى الطلبة وتعزيز التواصل بين المدارس وتشجيع مشاركة أولياء الأمور التي تعد عاملا حاسما في دعم الطلبة وتهيئة بيئة تعليمية محفزة على القراءة المستمرة.

وفي السياق ذاته أعربت الطالبات المشاركات في الحفل عن سعادتهن بالمشاركة في هذه المبادرة حيث أكدت الطالبة دلال الداهش شغفها بالقراءة فيما أعربت الطالبتان ليلى مبارك وشيخة السليمان عن سعادتهما بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات والأنشطة المدرسية فيما أشارت الطالبة لولوة العلاج إلى اعتزازها بإسهامها ضمن هذه المبادرة الطلابية.