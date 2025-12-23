سمو رئيس مجلس الوزراء يتسلم نسخة من التقرير السنوي العاشر لأعمال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر 2024 - 2025

استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وفاء أحمد القطامي والسادة أعضاء الهيئة حيث سلموا سموه نسخة من التقرير السنوي العاشر لأعمال الهيئة عن السنة المالية 2024 – 2025.