استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وفاء أحمد القطامي والسادة أعضاء الهيئة حيث سلموا سموه نسخة من التقرير السنوي العاشر لأعمال الهيئة عن السنة المالية 2024 – 2025.
سمو رئيس مجلس الوزراء يتسلم نسخة من التقرير السنوي العاشر لأعمال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر 2024 – 2025
سمو رئيس مجلس الوزراء يتسلم نسخة من التقرير السنوي العاشر لأعمال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر 2024 - 2025
س
س