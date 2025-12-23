سمو أمير البلاد يتسلم التقرير السنوي العاشر لأعمال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر 2024-2025

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم معالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الجابر الصباح ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وفاء أحمد القطامي والسادة أعضاء الهيئة حيث قدموا لسموه رعاه الله التقرير السنوي العاشر لأعمال الهيئة لسنة (2024-2025).