“المشروعات السياحية” تطلق مشروع تطوير شاطئ العقيلة لتعزيز القطاع السياحي في البلاد

الرئيس التنفيدي لشركة المشروعات السياحية أنور الحليلة

أعلنت شركة المشروعات السياحية اليوم الثلاثاء إطلاق مشروع تطوير شاطئ العقيلة (بلاج 7) في إطار الارتقاء بالواجهات البحرية وتعزيز القطاع السياحي والترفيهي في دولة الكويت.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أنور الحليلة في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة إن المشروع الذي تم تصميمه بالتعاون مع شركة أعيان العقارية يشكل إضافة نوعية إلى مسيرة شركة المشروعات السياحية في دعم جودة الحياة وتعزيز مكانة الكويت باعتبارها وجهة سياحية وترفيهية على مستوى المنطقة.

وأضاف الحليلة أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية شركة المشروعات السياحية الشاملة لتطوير الواجهات الساحلية وتحويلها إلى مراكز جذب متكاملة تلبي تطلعات مختلف فئات المجتمع.

وأوضح أن المشروع ينسجم مع خارطة الطريق المستقبلية التي تنفذها (المشروعات السياحية) لتطوير الواجهة البحرية وإطلاق مشاريع ترفيهية مستدامة ذات قيمة اقتصادية واجتماعية عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص ترتقي بجودة الخدمات وتدعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة أعيان العقارية إبراهيم العوضي إن مشروع بناء وتجهيز وتشغيل شاطئ العقيلة يهدف إلى إعادة إحياء الشواطئ الكويتية وتحويلها إلى وجهات نابضة بالحياة تجمع بين الترفيه والأنشطة البحرية والثقافية والرياضية ضمن بيئة آمنة ومستدامة.

وأوضح العوضي أن المشروع يمتد على مساحة تبلغ حوالي 60 ألف متر مربع وتم تصميمه بروح عصرية مستوحاة من الطابع الساحلي الكويتي الأصيل ليعيد لشاطئ العقيلة مكانته كأحد أجمل وأهم الواجهات البحرية في الكويت وليقدم تجربة ترفيهية متكاملة تناسب جميع الأعمار.

وأضاف أن المشروع يتضمن صالة ترفيهية داخلية للأطفال بمساحة تبلغ حوالي 2600 متر مربع ومنطقة ترفيهية خارجية تقارب سبعة آلاف متر مربع تشمل ألعابا خارجية ومائية إلى جانب مساحات مخصصة للأنشطة الشاطئية والموسمية لضمان استمرارية النشاط على مدار العام.

وذكر أن المشروع يشمل ناديا صحيا متكاملا بمساحة تقارب أربعة آلاف متر مربع مزودا بأحدث الأجهزة والمرافق التي تسمح بممارسة مختلف الرياضات بإطلالة بحرية مميزة ليكون وجهة مثالية لعشاق اللياقة والحياة الصحية إضافة إلى 27 وحدة مخصصة للمطاعم والمقاهي بعضها بإطلالات مباشرة على البحر والبعض الآخر على الساحة العامة مما يوفر خيارات متنوعة للزوار ويخلق بيئة اجتماعية تفاعلية.

وبين أنه تم تخصيص ثلاث وحدات لخدمة السيارات (Drive-Thru) لتلبية احتياجات الزوار الذين يفضلون الخدمة السريعة وبما يعزز النشاط اليومي للمشروع مضيفا أن من أبرز مرافق المشروع قاعة متعددة الأغراض تمتد على مساحة تتجاوز أربعة آلاف متر مربع تم تصميمها لاستضافة الفعاليات الكبيرة منها المؤتمرات والمعارض والمناسبات الاجتماعية والأعراس بما يجعلها رافدا مهما للحياة الثقافية والاجتماعية في المنطقة.

وقال العوضي إن الواجهة البحرية للمشروع ستضم مساحات مفتوحة وأنشطة ترفيهية وممشى يتيح للزوار الاستمتاع بإطلالة مميزة للبحر مبينا ان هذا الجزء من المشروع تم تصميمه بطريقة مميزة تعكس هوية المكان وترمز إلى الارتباط العريق بين أهل الكويت والبحر.

يذكر أن (المشروعات السياحية) شركة مملوكة بالكامل للدولة وتعنى بتشغيل وتطوير وإدارة الأصول والمرافق السياحية والترفيهية والترويحية إضافة إلى إدارة وتشغيل منشآتها وتعمل مع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والشركات العالمية من أجل الترويج للصناعة السياحية والترفيهية في الكويت.