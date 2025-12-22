وزير الإعلام يطلع على آخر مستجدات عمل اللجنة العليا لجائزة الكويت الكبرى للإعلام “شراع”

وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ورئيس اللجنة العليا لجائزة الكويت للإعلام "شراع" سعد العلي خلال الاجتماع

اطلع وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري على آخر مستجدات عمل اللجنة العليا لجائزة الكويت الكبرى للإعلام (شراع) واستعراض آليات عمل اللجنة والوقوف على آخر التحديثات المتعلقة بالجائزة.

وقالت وزارة الإعلام في بيان صحفي اليوم الإثنين إن ذلك جاء خلال اجتماع الوزير المطيري مع رئيس وأعضاء اللجنة وذلك في سياق الحرص على تعزيز جودة العمل الإعلامي وترسيخ معايير التميز والاحتراف.

وذكرت الوزارة أن الاجتماع ناقش الاستعدادات الجارية للإعلان عن الفائزين بالجائزة مطلع شهر فبراير المقبل إضافة إلى استعراض مراحل التقييم والتحكيم والمعايير المعتمدة بما يضمن الشفافية والعدالة ويعكس المكانة التي تحظى بها الجائزة باعتبارها إحدى المبادرات الرائدة الداعمة للإبداع الإعلامي الكويتي.

ونقل البيان إشادة الوزير المطيري بالجهود المبذولة من قبل رئيس وأعضاء اللجنة العليا والفرق العاملة مثمنا الدور المهني الذي يقوم به أعضاء لجان التحكيم إذ أكد أهمية استمرار العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الجائزة وترسيخ دورها في تحفيز الكفاءات الإعلامية وتعزيز الرسالة الإعلامية الوطنية.