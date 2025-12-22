المجلس البلدي يعتمد لائحة خاصة في تنظيم إجراءات التخصيص الأراضي وقراراتها التفصيلية

أمانة مجلس البلدي خلال الجلسة

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس خالد المطيري على إنشاء لائحة خاصة تتضمن بنود إجراءات التخصيص (الأراضي) والقرارات التفصيلية الخاصة بها والتي تهدف الى تنظيم تلك العملية.

واعتمد (البلدي) مشروع تعديل القرار الوزاري الخاص في لائحة الإعلانات وتعديلاتها كما وافق على طلب الهيئة العامة للرياضة تخصيص موقع في منطقة شرق الأحمدي لنادي برقان الرياضي. ووافق المجلس على طلب وزارة الخارجية تقسيم أحد القسائم في الضاحية الدبلوماسية لتخصيصهما لمصلحة سفارتي جمهورية الفلبين وجمهورية سريلانكا الديموقراطية.

واعتمد المجلس محضر اجتماع لجنة دراسة المقترحات والطلبات الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والشوارع والميادين المشكلة بالقرار الوزاري رقم 558 لسنة 2023. ورفض طلب جامعة الكويت من إعفائها من البند رقم (7) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (206 لسنة 2009) الخاص بمشروع الحرم الطبي بمدينة صباح السالم الجامعية.