الأرصاد الجوية: طقس رطب وبارد وفرص لتشكل الضباب مساء حتى صباح غد الثلاثاء

مدينة الكويت

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي اليوم الاثنين إن البلاد تتأثر بطقس بارد ورطب وبانخفاض الرؤية الأفقية وانعدامها على بعض المناطق بسبب تكون الضباب بدءا من الليلة وتستمر حتى صباح يوم غد الثلاثاء.

وذكر العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي من جهة الشمال الشرقي مصحوبا بكتلة هوائية باردة ورطبة مع رياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة من 6 إلى 28 كيلو مترا في الساعة.

وأوضح أن هناك فرص لتكون ظاهرة الضباب على بعض المناطق تقل معها الرؤية الافقية إلى أقل من 1000 متر قد تنعدم على بعض المناطق مساء اليوم حتى صباح الغد.

وبين أن الطقس سيكون بصفة عامة مائلا للبرودة نهارا وباردا ليلا مضيفا أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم ما بين 15 و21 درجة مئوية أما الصغرى المتوقعة فتكون ما بين 4 و14 درجة مئوية.