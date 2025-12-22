وزير الخارجية: عقد تنفيذ ميناء مبارك الكبير يجسد حرص الكويت على تطوير بنيتها التحتية وتعزيز موقعها الاستراتيجي

وزير الخارجية عبدالله اليحيا مع عدد من الوزراء والمسؤولين خلال حفل توقيع مشروع ميناء مبارك الكبير

قال وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الاثنين إن توقيع عقد الهندسة والتوريدات والبناء لاستكمال تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير يجسد حرص دولة الكويت على تطوير بنيتها التحتية وتعزيز موقعها الاستراتيجي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وأضاف الوزير اليحيا في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المشروع يمثل خطوة مهمة في مسار التنمية الوطنية ويبرز أهمية العلاقات الثنائية المتنامية بين الكويت والصين ويعكس مستوى الثقة والتعاون القائم بين البلدين في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ذات البعد الاستراتيجي.

وأكد أن التعاون الكويتي – الصيني يشكل ركيزة أساسية في دعم رؤية الكويت 2035 من خلال نقل الخبرات وتبادل التجارب وتعزيز الشراكات الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وذكر أن دولة الكويت تشهد مرحلة تنفيذية جديدة لترجمة الرؤى التنموية إلى واقع ملموس ضمن رؤية واضحة جرى التخطيط لها بعناية ودراسة معمقة مبينا أن الاتفاقيات السبع التي جرى توقيعها خلال زيارة سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الى جمهورية الصين الشعبية الصديقة في سبتمبر 2023 شكلت الأساس العملي لهذه المرحلة مشيرا إلى أن ما يتحقق اليوم يمثل باكورة تلك الاتفاقيات التي انطلقت في بداياتها كمذكرات تفاهم.

وأوضح الوزير اليحيا أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال تنفيذ بقية الاتفاقيات بما يعزز مسار تنفيذ رؤية الكويت وخطة كويت 2035 ويمنحها زخما إضافيا على المستويين الاقتصادي والتنموي.

وأفاد بأن مشروع ميناء مبارك الكبير يعد نقلة نوعية في دعم الاقتصاد الوطني وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي مؤكدا أن البنية التحتية تمثل ركيزة أساسية للتنمية وفي مقدمتها الموانئ البحرية ومطار الكويت الدولي الذي يقترب من مراحله النهائية على أن تستكمل بقية المشاريع الداعمة للبنية التحتية والتنمية المستدامة.