الجامعة العربية تنظم صالونا ثقافيا حول “حوار الحضارات” بمشاركة ممثلي الدول الاعضاء

سفير دولة الكويت لدى مصر السفير غانم الغانم

نظمت جامعة الدول العربية اليوم الاحد صالونا ثقافيا بعنوان “مستقبل حوار الحضارات والثقافات من أجل التعايش السلمي” بمناسبة الاحتفال بمرور 80 عاما على تأسيس الجامعة ومرور عقدين على نشأة مفهوم الحوار بين الحضارات.

وقال مدير إدارة الثقافة وحوار الحضارات بالجامعة العربية المستشار يوسف مشاري في كلمة خلال الفعالية ان تنظيمها جاء لالقاء الضوء على تطور مفهوم حوار الحضارات في ال20 عاما الماضية والانجازات والتحديات التي واجهها مع المتغيرات السياسية الاقتصادية والتكنولوجية خلال هذه الحقبة.

واضاف مشاري انه من المهم تسليط الضوء على مساهمات المنظمات الأممية والإقليمية في تعزيز الحوار بين الشعوب والثقافات وكيفية تطوير آليات جديدة لتعزيز الحوار بين الثقافات ورسم مستقبل جديد للحوار بين الحضارات يتماشى مع تطورات العصر الحالي. واكد مشاري حرص الجامعة العربية على تعزيز أواصر الحوار بين الحضارات الذي يعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز التفاهم بين الشعوب وبناء مجتمعات قائمة على الاحترام المتبادل والتعايش السلمي ومواجهة التحديات المشتركة المتمثلة بالصور النمطية والتمييز والعنصرية وخطاب الكراهية.

وترأس الصالون المستشار يوسف مشاري بحضور الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى ورئيس الوزراء المصري الأسبق الدكتور عصام شرف ووزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي اضافة الى ممثل الأزهر الشريف والكنائس المصرية.

وشارك في الفعالية سفير دولة الكويت لدى مصر السفير غانم الغانم والقائم بأعمال المندوب الدائم لدولة الكويت لدي الجامعة العربية المستشار عبدالعزيز العجمي الى جانب ممثلي مندوبيات الدول الاعضاء بالجامعة ومتخصصون في هذا المجال.