ملك البحرين يؤكد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بلاده بدولة الكويت

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة يستقبل وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبدالرحمن المطيري

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الاحد عمق العلاقات التاريخية الأخوية التي تجمع بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة الكويت والتي تزداد قوة وتميزا في ظل الحرص المتبادل على تعزيزها وترسيخ دعائمها.

وقالت وكالة الانباء البحرينية (بنا) ان ذلك جاء خلال استقبال ملك البحرين لوزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبدالرحمن المطيري بمناسبة زيارته للمملكة.

وأشاد العاهل البحريني بما يشهده التعاون الوثيق والعمل المشترك بين البلدين من نمو وتطور خاصة على المستوى الإعلامي والثقافي والشبابي.

كما اشاد بالدور الكبير الذي يضطلع به حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في دعم وتوطيد العلاقات البحرينية الكويتية في جميع المجالات.

من جانبه نقل الوزير المطيري إلى ملك البحرين تحيات وتقدير أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه ورعاه وتمنياته الطيبة لشعب مملكة البحرين بدوام التقدم والرخاء.

وأعرب عن خالص شكره وامتنانه لملك البحرين على حسن الاستقبال وكرم الضيافة بالاضافة الى بالغ اعتزازه بدور العاهل البحريني وجهوده في ترسيخ العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين وتعزيز الروابط المتينة بين الشعبين الشقيقين.