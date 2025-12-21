وزير الاتصالات: فوز “سهل” بجائزة الشيخ سالم العلي للمعلوماتية تكريم رفيع يؤكد مضي الكويت في بناء نموذج رقمي متقدم

وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر

أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر أن فوز التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) بجائزة (سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية) في دورتها الـ25 يعد تكريما وطنيا رفيعا وتأكيدا على أن الكويت تمضي بثبات في بناء نموذج رقمي متقدم.

وقال الوزير العمر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد “بكل فخر وامتنان نهنئ مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بهذا التتويج عرفانا بقيادتهم الحكيمة ودعمهم المتواصل لمسيرة التحول الرقمي في دولة الكويت”.

وأضاف “أن الجائزة تعد من أعرق الجوائز العربية في ميدان المعلوماتية والتحول الرقمي منذ إطلاقها عام 2001 إذ تحمل اسم شخصية وطنية كريمة ساهمت بشكل كبير في ترسيخ ثقافة الابتكار والرقمنة في الكويت والمنطقة”.

وأفاد أن هذا الإنجاز يأتي بوصفه التتويج الثاني لـ(سهل) هذا العام بعد نيله تكريما خاصا من جامعة الدول العربية ضمن جائزة التميز الحكومي العربي مما يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الكويت في تقديم خدمات ذكية متكاملة ترتكز على التكامل بين الجهات وسهولة الوصول وتحسين تجربة المستخدم.

وثمن جهود الأمانة العامة للجائزة مقدما الشكر والتقدير لكل الجهات الحكومية المشاركة والفرق الوطنية العاملة خلف نجاح هذا التطبيق من مهندسين ومطورين ومصممين وفرق فنية وإدارية الذين آمنوا بأن الرقمنة ليست مجرد أدوات بل ثقافة عمل ومنظومة متكاملة.

كما تقدم بالشكر الجزيل للمواطنين والمقيمين مستخدمي التطبيق على دعمهم المتواصل من خلال ملاحظاتهم البناءة لتطوير التطبيق.

وأشار إلى أن (سهل) “ليس مجرد تطبيق بل هو قصة نجاح كويتية بدأت بالإرادة ونمت بالتكامل وتتوج اليوم بفخر لكل كويتي وكويتية كما نؤكد التزامنا بالاستمرار في تطوير هذه التجربة وتحسينها والارتقاء بجودة حياة المواطن والمقيم”.

من جهته قال مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لتطبيق (سهل) العقيد بشار السيد هاشم في تصريح مماثل لـ(كونا) إن هذا التتويج يعكس ثمرة العمل المؤسسي والتعاون الحكومي المتكامل مبينا أن (سهل) ولد من رحم الاحتياج الحقيقي للمواطن ونما بدعم القيادة ورؤية الدولة للتحول الرقمي.

وأضاف أن هذه الجائزة هي تأكيد على جدية الجهات الحكومية التي آمنت بالمشروع وانخرطت فيه بروح الفريق الواحد معربا عن شكره لجميع أعضاء اللجنة التنفيذية والكوادر الفنية التي عملت بصمت وجهد.

وأشار الى أن التحدي اليوم هو الحفاظ على هذا المستوى والبناء عليه لتقديم المزيد من الرحلات الرقمية السلسة المبنية على البيانات والمرتكزة على احتياجات المستخدم.

من ناحيته قال عضو اللجنة التنفيذية لتطبيق (سهل) المستشار طارق الدرباس في تصريح مماثل لـ(كونا) إن هذا التتويج هو امتداد لرحلة بدأت عام 2021 وضعنا فيها أسس تجربة رقمية حكومية موحدة ترتكز على التكامل والشفافية وسهولة الاستخدام وما تحقق اليوم هو نتيجة تراكمية لجهود وطنية من مختلف الجهات دعمها السخي من القيادة السياسية ومتابعة لصيقة من الكفاءات الحكومية.

وأشار الدرباس الى أن (سهل) تحول إلى رمز لمرحلة رقمية جديدة تعيشها الكويت مضيفا أننا نستعد لجولات جديدة من التطوير مع مزيد من التركيز على تبسيط الخدمات وتحقيق الأثر الملموس في حياة المواطن.

من جانبها قالت مراقب مراقبة ضبط الجودة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية وعضو اللجنة التنفيذية لتطبيق (سهل) فجر الياسين لـ(كونا) ان نجاح (سهل) لم يكن صدفة بل نتيجة التزام صارم بمعايير الجودة وتجربة المستخدم.

وأفادت الياسين أنه منذ بداية المشروع حرصنا على فحص كل خدمة قبل إطلاقها والتأكد من بساطتها ودقتها وانسيابها كما عملنا على توعية المستخدم بأهمية حماية بياناته خصوصا عند استخدام المصادقة الرقمية عبر تطبيق (هويتي).

بدورها قالت مراقب مراقبة تطوير النظم بالهيئة العامة للمعلومات المدنية وعضو اللجنة التنفيذية لتطبيق (سهل) أمينة عبدالرحيم لـ(كونا) إن هذه المنظومة الوطنية استطاعت أن تحول فكرة (سهل) إلى واقع ملموس يخدم المواطن والمقيم كل يوم لافتة إلى أنه تم العمل على تطوير النظم الخلفية وتكاملها مع مختلف الجهات لضمان تشغيل الخدمات بشكل دقيق وآمن والتحدي الأكبر كان في توحيد النماذج وربط البيانات وتقديم تجربة موحدة لكل مستخدم بغض النظر عن الجهة المقدمة للخدمة.

وكانت (جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية) أعلنت في وقت سابق اليوم فوز خمسة متنافسين من الكويت والوطن العربي بجائزة المعلوماتية في دورتها الـ25 التي تتزامن مع يويبلها الفضي لتميزهم في التحول الرقمي.

وقد فاز تطبيق (سهل) بالجائزة كأحد أبرز المنصات الرقمية الحكومية الشاملة التي دمجت الإجراءات والتكنولوجيا خدمة للمواطنين والمقيمين إذ بلغ عدد مستخدميه 3ر2 مليون وأنجز أكثر من 100 مليون معاملة.