بلدية الكويت: إزالة 60 عقارا متهالكا من جليب الشيوخ

فريق الجهات الحكومية المشاركة في عملية الازالة

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت اليوم الأحد إزالة 60 عقارا متهالكا في جليب الشيوخ بالتعاون مع الجهات المختصة لعدم سلامتها.

وأوضحت (البلدية) في بيان صحفي أن هذه العملية جاءت استكمالا لحملتها بإزالة العقارات المتهالكة والآيلة للسقوط بعد انتهاء المهلة المحددة حسب الجدول الزمني.

وبينت أنها تتعاون مع قوة الإطفاء العام ووزارات الداخلية والكهرباء والماء والطاقة المتجددة والصحة لاتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة.

وكانت البلدية أعلنت في 24 نوفمبر الماضي عن قرار بإخلاء وهدم 67 عقارا في منطقة جليب الشيوخ باعتبارها آيلة للسقوط وتشكل خطرا على الأرواح والممتلكات والسلامة العامة.