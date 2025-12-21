الداخلية: ضبط مواطنة أساءت للآداب العامة من خلال برنامج أسئلة عبر منصات التواصل الاجتماعي

وزارة الداخلية

في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية القيم المجتمعية، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية – إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية من ضبط مواطنة على خلفية نشرها محتوى مخالفاً للآداب العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد قيام المذكورة بنشر مقطع فيديو تضمن عبارات وأسئلة خادشة للحياء العام من شأنها الإخلال بالآداب العامة والإساءة إلى القيم والتقاليد التي يتحلى بها المجتمع الكويتي، حيث وباستدعائها أقرت بقيامها بتصوير المقطع ونشره.

وبالتنسيق مع جهة الاختصاص في النيابة العامة، أفادت بأن المحتوى محل الواقعة يُشكّل جريمة، وجار إحالة المتهمة مع التحريات إلى نيابة الإعلام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، مؤكدة وزارة الداخلية استمرارها في التصدي لأي تجاوزات تمس القيم المجتمعية وتطبيق القانون بكل حزم.