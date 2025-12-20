وزير النفط يتقدم بالتهنئة إلى سمو أمير البلاد بالذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم

وزير النفط طارق الرومي

تقدم وزير النفط طارق الرومي اليوم السبت بأسمى آيات التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة مرور عامين على تولي سموه مقاليد الحكم داعيا المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية وأن يوفقه لما فيه خير الوطن ورفعة شأنه.

وقال الرومي في بيان صحفي صادر عن الوزارة إن “هذه المناسبة الغالية تحل على الوطن العزيز وهو ينعم بنعمة الاستقرار السياسي والأمني ويواصل مسيرته التنموية بثبات وثقة في ظل قيادة حكيمة أرست منذ اليوم الأول نهجا واضحا قوامه سيادة القانون وترسيخ قيم الإصلاح المؤسسي وتعزيز العمل الجاد المسؤول بما انعكس إيجاباعلى مختلف قطاعات الدولة ومسارات التنمية الشاملة ورسخ دعائم الثقة بين القيادة السياسية ومؤسسات الدولةوالمجتمع.

وأضاف أن القطاع النفطي باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني يحظى بدعم ورعاية مباشرة من سمو أميرالبلاد حفظه الله ورعاه وهو ما مكن القطاع من مواصلة تطوير قدراته التشغيلية والفنية وتعزيز كفاءته المؤسسيةوضمان استدامة موارده بما يواكب المتغيرات العالمية في أسواق الطاقة.

وأوضح أن دعم سموه حفظه الله ورعاه للقطاع النفطي ساهم أيضا في تعزيز مكانة دولة الكويت كمصدر موثوق ومسؤول للطاقة على المستويين الإقليمي والدولي ما يؤكد التزامها بدورها المحوري في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وأكد أن التوجيهات السامية لسموه رعاه الله شكلت إطارا راسخا لعمل وزارة النفط عبر التركيز على التخطيط الاستراتيجي طويل المدى وتمكين الكفاءات الوطنية وتطوير البنية التحتية للقطاع ورفع مستويات الحوكمة والشفافية إلى جانب دعم مشاريع التحديث والتحول بما يضمن التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصاديةوحماية المصالح الوطنية العليا.

وأضاف أن ما تحقق خلال العامين الماضيين من إنجازات متراكمة في مختلف مؤسسات البلاد يعكس رؤية قيادية عميقة تستشرف المستقبل بثقة وتؤمن بدور الإنسان الكويتي كشريك أساسي في البناء والتنمية.

وأكد أن منتسبي القطاع النفطي يواصلون أداء مسؤولياتهم بروح وطنية عالية مستلهمين توجيهات القيادةالسياسية ومجددين العهد على العمل الدؤوب للحفاظ على مكتسبات الوطن وتعزيز قدراته الاقتصادية والمساهمةالفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة.

ودعا الرومي المولى عز وجل أن يحفظ حضرة صاحب السمو أمير البلاد وأن يديم على دولة الكويت نعمة الأمن والاستقرار والازدهار وأن يوفق الجميع لمواصلة مسيرة العمل والعطاء في ظل قيادته الحكيمة لما فيه خير الكويت وأهلها وتعزيز مكانتها بين الأمم.

وفي الـ20 من ديسمبر عام 2023 تولى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم ليكون الحاكم الـ17 للكويت بعد مسيرة حافلة بالإنجازات استمرت ستة عقود تولى خلالها مناصب أمنية وعسكرية قبل تزكيته وليا للعهد إضافة إلى مرافقة سموه لحكام البلاد الكرام أو تمثيلهم في العديد من الزيارات والمهمات الرسمية.