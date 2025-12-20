العثور على مسيرة ثانية متحطمة في شمال غرب تركيا خلال 24 ساعة

العثور على مسيرة متحطمة في شمال غرب تركيا

عثر على مسيّرة مجهولة المصدر محطّمة في حقل في شمال غرب تركيا، في حادثة هي الثانية من نوعها في أقلّ من 24 ساعة، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية السبت.

وأشارت عدّة قنوات تلفزيونية خاصة وصحيفة “جمهورييت” التي نشرت صورا قالت إنها للمسيّرة المتحطّمة التي لا تحمل أيّ إشارات تسمح بالتعرّف عليها إلى أنّه تمّ العثور على هذه الطائرة المُسيرة الصغيرة في حقل خالٍ بالقرب من مدينة باليكسير (بالي قصر) على بعد حوالى ثلاث ساعات من جنوب غرب إسطنبول.

ولم يصدر تعليق عن السلطات التركية بعد في هذا الخصوص.

وأفادت قناة “هالك تي في” و”هابرترك” أن المسيّرة نقلت إلى أنقرة لتحليلها.

ويبدو أن الحادثة وقعت منذ أيّام، بحسب ما نقل الإعلام التركي استنادا إلى روايات قرويين في المنطقة.

وهو ثاني حادث من هذا النوع في أقلّ من 24 ساعة والثالث منذ الإثنين.

وكشفت السلطات التركية إن إحدى المسيّرات المنخرطة في هذه الحوادث “روسية الصنع”.

والجمعة، عُثر على مُسيّرة محطّمة في منطقة ريفية بالقرب من إزميت شرق إسطنبول على بعد حوالى 30 كيلومترا من سواحل البحر الأسود.

وأفادت وزارة الداخلية التركية التي أعلنت عن فتح تحقيق في هذا الخصوص أنّه يُعتقد أن المسيّرة “روسية الصنع من طراز أورلان-10 وتُستخدم لأغراض الاستطلاع والمراقبة وفقا للنتائج الأولية”.

تقع تركيا على الضفة الجنوبية من البحر الأسود قبالة سواحل أوكرانيا وروسيا وهما في حالة حرب.

والإثنين، أسقطت الدفاعات التركية مسيّرة “خارجة عن السيطرة” آتية من البحر الأسود في المجال الجوّي التركي، من دون أن تحدّد السلطات مصدرها أو موقع اعتراضها.

وأفاد عدّة مراقبين بأن العملية نفّذت فوق الأراضي التركية وليس البحر الأسود.

وبعد هذه الحادثة، دعت وزارة الدفاع التركية الخميس أوكرانيا وروسيا إلى “توخّي مزيد من الحذر”.