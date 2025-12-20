بنك الخليج يوقع اتفاقية شراكة مع GUST لرعاية فعاليات نادي الهندسة

نجلاء العيسى توقع الاتفاقية مع رئيس نادي الهندسة يوسف معرفي

ضمن جهوده للتواصل المستمر مع الشباب ودعم المبادرات الطلابية، وقّع بنك الخليج اتفاقية شراكة استراتيجية مع نادي الهندسة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST)، لرعاية مختلف الفعاليات والأنشطة التي ينظمها النادي، لمدة سنة، إلى جانب توفير فرص تدريبية للطلبة المتميزين، بما يسهم في تنمية مهاراتهم الأكاديمية والعملية.

وفي هذا الإطار، يشارك بنك الخليج في «أسبوع الهندسة الشتوي» الذي ينظمه نادي الهندسة في الجامعة، والذي يستمر على مدار أسبوع، اعتباراً من 21 ديسمبر الجاري، وذلك بمشاركة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتاجر، في إطار دعم البنك لريادة الأعمال وتعزيز حضور الشباب في الأنشطة الاقتصادية والمجتمعية.

وبهذه المناسبة، قالت رئيس التسويق في بنك الخليج، نجلاء العيسى، إن دعم الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعد أحد الركائز الأساسية في استراتيجية البنك، مؤكدةً حرص بنك الخليج على تعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية والطلابية، بما يسهم في تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، إلى جانب تعزيز ثقافتهم المالية في مراحل مبكرة من حياتهم الأكاديمية.

ويحرص بنك الخليج على التواجد بشكل مميز من خلال جناح تفاعلي في الجامعة، بهدف تعريف الطلبة بمزايا حساب red للشباب وبطاقة red Plus مسبقة الدفع، إضافة إلى تحفيزهم على تبني نمط حياة نشط ومتوازن، يجمع بين الوعي المالي وأسلوب الحياة العصري.

واستعد جناح البنك للإقبال الواسع من الطلبة الراغبين في التعرف على الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، لاسيما حساب red للشباب وبطاقة red Plus، المصممين خصيصاً لطلبة الجامعات، حيث يقدمان مجموعة من المزايا التي تساعد الطلبة على إدارة مواردهم المالية بكفاءة منذ بداية مشوارهم الأكاديمي.

صورة جماعية لفريقي بنك الخليج وGust يتوسطهم نجلاء العيسى

وتهدف هذه الحلول إلى تمكين الشباب من بناء مهارات مالية أساسية من خلال أدوات تساعدهم على تتبع المصروفات، ووضع الميزانيات، واتخاذ قرارات مالية مدروسة. وقد أبدى الطلبة اهتماماً كبيراً بالمزايا التي يوفرها الحساب والبطاقة مسبقة الدفع، مثل التحكم ببطاقة الدفع، والعروض الحصرية، والمكافآت عند الشراء، إلى جانب الدعوات لحضور فعاليات مختارة تعزز نمط حياتهم وتواكب تطلعاتهم.

ويمثّل حساب red ركناً أساسياً من استراتيجية بنك الخليج الموجهة للشباب، إذ يوفر مزايا تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية، من خلال دمج المكافآت والترفيه والتجارب التعليمية، بما يشجع على تبني سلوك مالي مسؤول يتماشى مع أسلوب الجيل الرقمي. في المقابل، توفر بطاقة red Plus مسبقة الدفع وسيلة دفع آمنة وسهلة الاستخدام تمنح الشباب تجربة مالية عملية ضمن إطار منظم وآمن.

وخلال مشاركته يحرص بنك الخليج على دعم حملة «لنكن على دراية»، بهدف رفع مستوى الوعي المالي لدى الطلاب، وتعزيز فهمهم لحقوقهم وواجباتهم المصرفية، وسبل تجنب الاحتيال المالي.

وتُعد مشاركة بنك الخليج في هذه المبادرة جزءاً من استراتيجيته الشاملة لدعم الشباب وبناء علاقات طويلة الأمد معهم، عبر فهم احتياجاتهم المتغيرة وتقديم منتجات وخدمات تدعم تطلعاتهم المستقبلية. ومن خلال التفاعل المباشر مع الطلبة في بيئتهم التعليمية، يواصل البنك ترسيخ دوره كشريك في مسيرتهم التعليمية والمهنية.