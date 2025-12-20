“الكويتية” و”KIB” يوقّعان بروتوكول تعاون مشترك

صورة جماعية

في إطار مساعيها الدؤوبة لتعزيز علاقاتها الثنائية مع جهات الدولة المختلفة، وقعت شركة الخطوط الجوية الكويتية بروتوكول تعاون مشترك مع بنك الكويت الدولي (KIB)، وذلك لتعزيز أطر الشراكة بين الطرفين.

وشهد حفل التوقيع حضور رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن/ عبدالمحسن سالم الفقعان، ورئيس مجلس إدارة KIB الشيخ/ محمد جراح الصباح، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـKIB السيد/ رائد بوخمسين، وعضو مجلس إدارة KIB السيد/ صالح الطراد، وعدد من المسؤولين في الجهتين.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن/ عبدالمحسن الفقعان: “يسرّ الخطوط الجوية الكويتية اليوم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع بنك الكويت الدولي (KIB)، أحد المؤسسات المصرفية الرائدة في دولة الكويت، والذي يتمتّع بسجل حافل من النجاحات في القطاع المصرفي ، حيث يأتي هذا البروتوكول في إطار حرص الجانبين على تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير مجالات التعاون المشترك، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدّمة لعملائهما، وتوسيع نطاق الشراكات الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية”.

وأضاف الفقعان: “أن الخطوط الجوية الكويتية لا تألو جهداً في بناء وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية المتميّزة، إيماناً منها بأهمية التكامل بين مختلف القطاعات الحيوية في دولة الكويت، وتمثّل هذه الخطوة محطة مهمة في مسيرة توسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدّمة، ويسهم في ارتقاء تجربة العملاء وتعزيز القيمة المضافة لهم.”

من التوقيع

وذكر الفقعان: “أن الخطوط الجوية الكويتية على ثقة تامة بأن هذا التعاون مع KIB سيكون له أثر إيجابي وملموس على الطرفين، ونتطلّع إلى أن تثمر هذه الشراكة عن مبادرات وخدمات نوعية خلال الفترة المقبلة، تلبّي تطلعات العملاء وتواكب احتياجاتهم المتنامية، كما أن البروتوكول سيسهم في تعزيز الخدمات والمزايا المقدّمة من الطرفين”.

واختتم الفقعان كلمته بتقديم جزيل الشكر والتقدير إلى جميع الإدارات المعنية في KIB على جهودهم المخلصة وتعاونهم البنّاء لإتمام هذا البروتوكول، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه الخير لوطننا العزيز، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما.

ومن جانبه، قال الشيخ/ محمد جراح الصباح: “يمثّل هذا البروتوكول محطة مهمة في مسيرة KIB نحو توسيع شراكاته الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية الرائدة، وفي مقدّمتها شركة الخطوط الجوية الكويتية. ونؤمن بأن هذا التعاون يتيح فرصاً حقيقية لتقديم حلول مصرفية مبتكرة تتكامل مع خدمات السفر، بما يحقق قيمة مضافة لعملائنا وموظفينا على حد سواء”.

وأضاف: “ترتكز رؤيتنا المشتركة على الارتقاء بتجربة العميل من خلال برامج ولاء متطورة، وخدمات مصرفية رقمية متقدّمة، وعروض حصرية تلبّي احتياجات شرائح واسعة من المجتمع. كما يوفر هذا التعاون منصة لتبادل الخبرات الفنية والمعرفية في مجالات التكنولوجيا والاتصال المؤسسي، بما يدعم تطوير منظومة العمل لدى الطرفين ويسهم في تعزيز كفاءتهما التشغيلية”.

وأوضح الجراح أن هذا التعاون يعكس النهج المستمر للبنك في تبنّي الشراكات الاستراتيجية كأداة فاعلة لتعزيز دوره في تطوير منظومة الخدمات المالية في دولة الكويت، وربطها باحتياجات القطاعات الحيوية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد والمجتمع، مضيفاً: “من خلال هذا البروتوكول، يرسّخ KIB مكانته كمؤسسة مالية سبّاقة في توظيف قدراته المصرفية والتكنولوجية لدعم نماذج تعاون متكاملة، تركز على الابتكار، وتحسين تجربة العميل، وخلق حلول عملية تلبّي تطلعات الأفراد والمؤسسات على حد سواء”.

تجدر الإشارة إلى أن KIB يولي أهمية خاصة لتطوير الخدمات المصرفية الرقمية وربطها بالأنشطة اليومية للعملاء، بما في ذلك السفر والخدمات المرتبطة به، انطلاقاً من قناعته بأن التكامل بين القطاعات يمثّل أحد المحركات الأساسية لرفع مستوى التنافسية الاقتصادية. ويؤكد البنك، من خلال هذه الشراكة، التزامه بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الكويتي، وتحفيز الابتكار في الخدمات، والمساهمة في بناء منظومة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة، قائمة على التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات وتكامل الأدوار بين مختلف القطاعات.