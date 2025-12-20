النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية يهنئ سمو أمير البلاد بالذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح

رفع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أسمى آيات التهاني وأصدق المباركات بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم في البلاد.

وتضرع الشيخ فهد اليوسف في بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية اليوم السبت إلى الباري عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه أعواما عديدة وأزمنة مديدة وسموه رعاه الله ينعم بموفور الصحة وتمام العافية.

وأعرب لسموه حفظه الله بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منتسبي وزارة الداخلية والجهات التابعة له عن فخره واعتزازه بالإنجازات التي تحققت في عهد سموه رعاه الله ودوره المشهود في ترسيخ النهج الإصلاحي والتنمية المستدامة والحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخ مبدأ الالتزام بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء والعمل على محاربة الفساد وجميع أشكال التجاوزات مما انعكس على تطوير جميع أجهزة الدولة وساهم في تعزيز أمن البلاد واستقرارها.

وأضاف الشيخ فهد اليوسف أن أبناء وبنات سموه رعاه الله منتسبي وزارة الداخلية والجهات التابعة له ينتهزون هذه المناسبة العزيزة على قلوبهم جميعا ليؤكدوا لسموه بأنهم سيظلون بعون الله كعهد سموه بهم واضعين نصب أعينهم التوجيهات السديدة من لدن سموه الكريم لتبقى صروح وطننا الغالي عزيزة مصانة.

وسأل المولى عز وجل أن يحفظ سموه من كل سوء ومكروه ويكلأه بعنايته ورعايته وأن يديم على وطننا العزيز أمنه واستقراره وازدهاره في ظل قيادة سموه الحكيمة والرشيدة.

وفي ال20 من ديسمبر عام 2023 تولى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم ليكون الحاكم الـ17 للكويت بعد مسيرة حافلة بالإنجازات استمرت ستة عقود تولى خلالها مناصب أمنية وعسكرية قبل تزكيته وليا للعهد إضافة إلى مرافقة سموه لحكام البلاد الكرام أو تمثيلهم في العديد من الزيارات والمهمات الرسمية.