بوبيان يطرح تجارب رقمية مبتكرة تزامناً مع إطلاق بطاقة Visa كأس العالم ™26 FIFA مسبقة الدفع “الفعلية والرقمية”

في إطار رؤيته نحو ترسيخ مفهوم Lifestyle Banking كأحد ركائز استراتيجيته الرقمية، وإعادة تعريف الدور الحقيقي للخدمات المصرفية في حياة العملاء، يؤكد بنك بوبيان على بناء منظومة رقمية متكاملة تجعل التجربة المصرفية جزءاً أساسياً من أسلوب الحياة اليومية، موجهة نحو الارتقاء بالتفاعل اليومي، كونها ليست مجرد حلول أو منتجات تقليدية. ويأتي هذا التوجه من خلال فهم دقيق لاهتمامات العملاء وتفضيلاتهم الرقمية، وتصميم تجارب مبتكرة تتماشى مع طرق إنفاقهم، وتلائم شغفهم بعالم الرياضة.

وانطلاقاً من هذا النهج، كشف بنك بوبيان مؤخراً عن ثلاث تجارب رقمية جديدة مستوحاه من أجواء بطولة كأس العالم ™26 FIFA، تضم بطاقة Visa كأس العالم ™26 FIFA مسبقة الدفع، وخدمة “تحدي بوبيان لكرة القدم” عبر تطبيق البنك، وفئة كأس العالم في تطبيق سين جيم Powered by Boubyan، والتي تؤكد جميعها على رؤية بوبيان نحو تقديم تجارب وخدمات مبتكرة ترتبط بشغف العملاء وتوجهاتهم الرقمية وتقدم قيمة مضافة حقيقية.

من خلال تطبيق بنك بوبيان، بات بإمكان العملاء تحقيق أهدافهم الادخارية، من خلال “تحدي بوبيان لكرة القدم – Boubyan Football Challenge”، في تجربة فريدة تجمع بين متابعة كرة القدم وتحقيق أهداف مالية بأسلوب عصري وممتع يعزز من مكانة البنك الريادية في الابتكار والتحول الرقمي.

وتتيح الخدمة للعميل اختيار فريق كرة القدم المفضل لديه من بين أبرز الأندية العالمية، وتحديد مبلغ للادخار يتراوح بين دينار واحد إلى 100 د.ك، ليتم تحويل المبلغ تلقائياً إلى حساب التوفير في كل مرة يسجل فيها الفريق هدفاً خلال مبارياته. وبهذا تتحول لحظات متابعة المباريات والتشجيع إلى فرص ادخار حقيقية، وبعيدة عن الأساليب التقليدية.

ويقدم التحدي أسلوباً مبتكراً للادخار الشخصي، من خلال آلية بسيطة تعتمد على تحويل مبلغ محدد إلى حساب التوفير عند تسجيل الفريق المفضل هدفاً. هذه التجربة تمنح المستخدمين من العملاء وسيلة عملية ومبتكرة لتحقيق أهدافهم المالية، مع تفاعل مباشر داخل تطبيق البنك.

وتمثل الخدمة إضافة جديدة للتجارب الرقمية التي تواكب اهتمامات العملاء اليومية، خصوصاً المهتمين بمتابعة كرة القدم والألعاب الإلكترونية، وربط الاهتمامات الرياضية بخدمة تفاعلية جديدة، وتحويل وقت المتابعة والتفاعل إلى تجربة مالية ذات جدوى تساعد العميل على تعزيز سلوكه الادخاري.

وبإطلاق هذه الخدمة المميزة، فإن بوبيان يرسخ لسياسة تحفيز العملاء على الادخار من خلال ما سبق أن قدمه من الحلول الادخارية لتعزيز ثقافة الادخار، مثل “تحدي الفلس” و”تجوري التوفير”، والتي حققت نجاحاً واسعاً في نشر الوعي المالي. هذا التنوع في الخدمات يعكس رؤية بوبيان في بناء منظومة مالية متكاملة، تجمع بين السهولة والتفاعل والابتكار، وتوظف التقنيات الحديثة لتقديم حلول مصرفية تشجع العملاء على تبني ممارسات مالية أكثر استدامة.

بالتزامن مع اقتراب مونديال 2026، أطلق بوبيان بطاقة بطاقة Visa كأس العالم ™2026 FIFA كإضافة جديدة تُقرب عملاء بوبيان من أجواء البطولة العالمية.

وتُعد البطاقة أول إصدار من نوعه في الكويت مخصص لعشاق كرة القدم بنسختيها الفعلية والرقمية لمنح العملاء تجربة دفع متكاملة تجمع بين سهولة الاستخدام والمزايا والعروض الحصرية، والهوية الكروية الخاصة ببطولة كأس العالم.

ومع الإطلاق الفعلي للبطاقة، وفر بنك بوبيان لعملائه من محبي كرة القدم عرض استرجاع نقدي حصري حتى 26% على مشتريات مختارة تشمل الملابس والأدوات الرياضية والاشتراكات الترفيهية، إلى جانب استرجاع نقدي إضافي على الطلبات من تطبيقات توصيل المأكولات، والألعاب الرقمية، وغيرها من الفئات، ليعيش العملاء تجربة تسوق مصرفية ذات طابع رياضي فريد.

كما سيتمتع حاملي البطاقة بباقة واسعة من المزايا الإضافية تشمل فرصة للدخول في سحب للفوز برحلة لحضور مباراة من مباريات™2026 FIFA ، والمشاركة في تحديات رياضية وأنشطة تفاعلية، وهو ما يعكس التزام بنك بوبيان بتقديم مكافآت استثنائية مصممة لتلبية تطلعات عملائه.

وطوال فترة الحملة، يمكن للعملاء إصدار البطاقة بكل سهولة عبر “مساعد” المساعد الرقمي في تطبيق بنك بوبيان، للحصول عليها فوراً بنسختيها الرقمية والفعلية ذات الإصدار المحدود بتصميمها الخاص الذي يعكس روح البطولة العالمية.

فئة كأس العالم الجديدة في تطبيق سين جيم.. Powered by Boubyan

ويستكمل بوبيان هذه التجارب من خلال تطبيق سين جيم الشهير الذي استحدث فئة تحديات خاصة ببطولة كأس العالم 2026 برعاية ودعم بنك بوبيان Powered by Boubyan. والتى تمثل خطوة متقدمة في تطوير المحتوى الرقمي الثقافي والترفيهي، إذ تتيح للمستخدمين التفاعل مع أجواء البطولة العالمية بأسلوب أكثر قرباً وحيوية، بما يعزز حضور التطبيق كمنصة تجمع بين المتعة والابتكار.

وتضيف الفئة الجديدة تجربة رقمية مبتكرة تواكب الزخم الرياضي المصاحب لكأس العالم. ويأتي هذا التطوير في إطار جهود بوبيان لتعزيز التجارب الرقمية داخل منظومة الألعاب الإلكترونية، وتقديم محتوى يعكس روح الحدث العالمي ويشكّل إضافة نوعية إلى تطبيق سين جيم.

تجارب متكاملة

وتؤكد التجارب الثلاث الجديدة رؤية بنك بوبيان في بناء نموذج مختلف يعتمد على دمج الخدمات المالية الرقمية مع نمط الحياة اليومي للعملاء، وتوفير أدوات مبتكرة للادخار والتعلم والتفاعل مع المحتوى المرتبط بالرياضة، ولا سيما كرة القدم باعتبارها من أبرز الاهتمامات لدى شريحة واسعة من العملاء.

وبهذا، يرسّخ بنك بوبيان موقعه كأحد أبرز المؤسسات المصرفية التي تقود الابتكار المصرفي محلياً وإقليمياً، ويقدم تجارب مبتكرة تعيد تشكيل تجربة العملاء مع الخدمات الرقمية بأسلوب أكثر تطوراً وتفاعلاً.