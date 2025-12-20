سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من سمو ولي العهد بمناسبة مرور عامين على تولي سموه مقاليد الحكم

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بمناسبة مرور عامين على تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، هذا نصها:

“سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه

أمير البلاد المفدى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

يسرني بمناسبة مرور عامين على تولي سموكم (حفظكم الله ورعاكم) سدة الإمارة ومقاليد الحكم، أن أرفع إلى مقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات، مقرونة بصادق الدعوات إلى المولى (عز وجل) أن يشملكم برعايته وعنايته، ويسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ويحفظكم ذخرا وقائدا لكويتنا الغالية ووالدا وسندا لأبنائها الأوفياء.

وإنها لمناسبة عزيزة تحل على وطننا الحبيب وهو ينعم بالرخاء والازدهار وعلى شعبه الكريم وقد تعاقبت الإنجازات، وتوالت النجاحات، بفضل من الله تعالى، ثم بعزم سموكم الراسخ وتوجيهاتكم السديدة؛ حيث يمضي وطننا الكريم بعقول وسواعد أبنائه المخلصين خلف قيادتكم الحكيمة نحو حاضر مشرق ومستقبل مزدهر.

واغتنم – سيدي حضرة صاحب السمو – هذه المناسبة لأجدد لسموكم (حفظكم الله ورعاكم) العهد بالسمع والطاعة والولاء، وبمواصلة العمل الجاد لتحقيق نهضة شاملة وتنمية مستدامة، يتمتع فيهما شعبنا الوفي بالأمن والاستقرار.

دام عزكم وحفظ الله دولة الكويت في ظلكم

وكل عام وسموكم بخير

صباح خالد الحمد الصباح

ولي العهد

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة شكر جوابية إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، هذا نصها:

“سمو ولي العهد الأخ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد

تلقينا ببالغ التقدير رسالة سموكم الكريمة المتضمنة تهنئتكم بمناسبة مرور عامين على تولينا سدة الإمارة ومقاليد الحكم.

وإذ نشكركم على ما عبرتم عنه من مشاعر طيبة ودعوات صادقة عكست إخلاصكم ووفاءكم لوطننا العزيز، فإننا نؤكد اعتزازنا بما تبذلونه من جهود دؤوبة في خدمة دولة الكويت وأبنائها، وحرصكم على تعزيز مسيرتها نحو المزيد من التقدم والازدهار.

كما نؤكد أن هذه المناسبة تجدد في نفوسنا العزم على مواصلة العمل بمؤازرة سموكم وأبناء وطننا المخلصين لتحقيق نهضة شاملة وتنمية مستدامة ينعم فيها أبناء (الكويت) الأوفياء بالأمن والاستقرار تحت رايتها الخفاقة مستندين إلى وحدة الصف وتكاتف الجهود، مشيدين في الوقت ذاته بما اتسمت به مسيرتكم المعطاءة في خدمة وطننا الغالي؛ مما أكسب سموكم تقديرنا واعتزازنا وثناء أهل الكويت وحبهم، داعين الله تعالى أن يحفظكم ويديمكم سندا لخدمة وطننا الحبيب وأبنائه، وأن يوفقنا جميعا لما فيه خيره ورفعته ورخاؤه.

مع بالغ تقديرنا لسموكم

مشعل الأحمد الجابر الصباح

أمير دولة الكويت