دولة الكويت ترحب بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون “قيصر”

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة إلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة بموجب قانون (قيصر) مثمنة في هذا السياق دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكدت (الخارجية) في بيان اليوم الجمعة أن هذه الخطوة الهامة من شأنها الإسهام في دعم التعافي الاقتصادي في سوريا ومساندة جهود الحكومة السورية في إعادة البناء والتنمية وتعزيز تعاونها وشراكاتها الاقتصادية الدولية.

وجددت موقف دولة الكويت الداعم للجمهورية العربية السورية الشقيقة في كل ما تبذله من جهود لإرساء أمنها واستقرارها وبما يحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها.