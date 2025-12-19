الأرصاد الجوية: طقس بارد ورياح نشطة مثيرة للغبار وانخفاض للرؤية على بعض المناطق

مدينة الكويت

قال مدير ادارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي اليوم الجمعة إن “البلاد تتأثر بطقس بارد ورياح نشطة مثيرة للغبار وانخفاض للرؤية الافقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة”.

وأضاف العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن “خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي من جهة الشمال الغربي مصحوبا بكتلة هوائية باردة ورياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة قوية أحيانا تصل سرعتها لأكثر من 60 كيلو متر في الساعة”.

وأوضح أن “الرياح مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من ألف متر على بعض المناطق خاصة المكشوفة وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من سبعة أقدام”.

ولفت إلى أن الطقس بصفة عامة خلال هذه الفترة مائل للبرودة نهارا وبارد ليلا موضحا أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم تترواح ما بين 14 و17 درجة مئوية والصغرى المتوقعة ما بين 7 و11 درجة مئوية.