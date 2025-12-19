حماس تتوقع من محادثات ميامي وضع حد لخروقات الاحتلال

عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم

قال قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن المحادثات المقررة في ميامي الجمعة للانتقال إلى المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة يجب أن تفضي إلى وقف “خروقات” الاحتلال للهدنة.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم لوكالة فرانس برس “يتوقع شعبنا من هذه المحادثات ان يتفق الحاضرون على وضع حد لعربدة الاحتلال المستمرة ووقف كافة الخروقات والانتهاكات وان يُلزموا الاحتلال بمقتضيات اتفاق شرم الشيخ”.

تستضيف الولايات المتحدة هذه المباحثات في ولاية فلوريدا حيث من المتوقع أن يلتقي المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف، بمسؤولين كبار من دول الوساطة قطر ومصر وتركيا، لدفع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار قدما.