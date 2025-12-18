سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى أمير دولة قطر بمناسبة نجاح بطولة كأس العرب “فيفا قطر 2025”

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير دولة قطر الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة نجاح بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025 التي استضافتها دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 1 – 18 ديسمبر 2025.

مثمنا سموه رعاه الله ما وفره البلد الشقيق من استعدادات وترتيبات متميزة للفرق المشاركة وما تم تجهيزه من ملاعب ومرافق على أعلى المستويات لهذا الحدث الرياضي الهام والتي حظيت بإشادة الجميع وأسهمت في إنجاح البطولة وتحقيق أهدافها الرياضية المنشودة في ظل الروح الرياضية العالية التي تحلت بها كافة الفرق المشاركة والأداء المميز الذي قدمه اللاعبون طوال فترة البطولة.