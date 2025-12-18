الإحصاء: ارتفاع التضخم محليا بنسبة 2.46% في سبتمبر الماضي على أساس سنوي

مدينة الكويت

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء اليوم الخميس ارتفاعا في الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 46ر2 في المئة بنهاية شهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي.

وقالت (الإحصاء) في بيانات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن “معدل التضخم في الكويت ارتفع في سبتمبر الماضي بنسبة 22ر0 في المئة على أساس شهري مقارنة بشهر أغسطس الماضي”.

وعزت ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى الزيادة في أسعار المجموعات الرئيسة المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لا سيما المواد الغذائية والصحة والملبوسات والتعليم.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في سبتمبر الماضي بنسبة 14ر6 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2024 وارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة 07ر0 في المئة.

وذكرت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 82ر2 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة خدمات المسكن بنسبة 98ر0 في المئة وكذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 42ر2 في المئة.

وأوضحت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 94ر1 في المئة في وقت شهدت أسعار مجموعة النقل استقرارا في سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2024.

وبينت (الإحصاء) أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 40ر0 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 30ر1 في المئة في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 55ر0 في المئة.

وأشارت إلى ارتفاع أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) على أساس سنوي في سبتبمر الماضي بنسبة 71ر1 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) بنسبة 16ر6 في المئة.

ولفتت إلى أن معدل التضخم في الكويت باستثناء مجموعة (الأغذية والمشروبات) ارتفع بنسبة 68ر1 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر الماضي وبنسبة 23ر0 في المئة على أساس شهري.