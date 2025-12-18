انطلاق النسخة الثانية من المنتدى الدولي للتعاون الرقمي (IDCF) لمنظمة التعاون الرقمي في الكويت لتعزيز الازدهار الشامل في عصر الذكاء الاصطناعي

انطلاق النسخة الثانية من المنتدى الدولي للتعاون الرقمي (IDCF) بمشاركة ZainTECH

أعلنت منظمة التعاون الرقمي اليوم عن انعقاد النسخة الثانية من المنتدى الدولي للتعاون الرقمي في دولة الكويت خلال الفترة من 4 إلى 5 فبراير 2026، بشراكة استراتيجية من ZainTECH . ويجمع المنتدى وزراء وصنّاع سياسات ورؤساء تنفيذيين وروّاد تقنية ومبتكرين وروّاد أعمال وممثلين عن المجتمع المدني من أكثر من 60 دولة، بهدف تعزيز التعاون العالمي حول مستقبل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

يشكّل المنتدى الدولي للتعاون الرقمي منصة عالمية سنوية تجمع أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات، بهدف تعزيز التواصل، واستعراض مختلف أوجه الابتكار، ودفع عجلة العمل المشترك، وذلك في وقت يُعيد فيه الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية تشكيل مسارات النمو الاقتصادي، والحوكمة، الشمول الاجتماعي.

وتُعقد النسخة الثانية من المنتدى الدولي للتعاون الرقمي، بالتزامن مع الدورة الخامسة للجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي، تحت شعار “الازدهار الشامل في عصر الذكاء الاصطناعي”، بما يعكس التزاماً مشتركاً بضمان أن تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق مخرجات عادلة وقابلة للتوسع ومتمحورة حول الإنسان.

وبموجب الشراكة الاستراتيجية مع “ZainTECH”، المزود الرائد للحلول الرقمية وتقنيات المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يهدف المنتدى الدولي للتعاون الرقمي إلى استكشاف حلول عملية لأبرز القضايا التي تشكّل الأجندة الرقمية العالمية، وذلك عبر ستة محاور رئيسية:

الازدهار الرقمي والنمو الشامل، بما يدعم الأعمال التجارية العابرة للحدود .

الثقة والسلامة والتقنية المسؤولة، بما يشمل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والأمن والنزاهة الرقمية.

البنية التحتية لمستقبل بلا حدود، مع التركيز على سيادة أشباه الموصلات وقابلية التشغيل البيني.

المهارات والوظائف ورأس المال، لمعالجة تحولات سوق العمل في عصر الذكاء الاصطناعي.

الوصول الشامل والعدالة الرقمية، لضمان الإتاحة والقدرة على تحمل التكلفة عبر المجتمعات والاقتصادات المختلفة.

التعاون الدولي في حوكمة التقنية.

وفي هذا السياق، قالت السيدة ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي: “يعكس المنتدى الدولي للتعاون الرقمي قناعتنا الراسخة بأن تحقيق الازدهار الرقمي لا يمكن أن يتم إلا عبر تعاون فعّال وعميق بين مختلف الأطراف. ومع التسارع التقني غير المسبوق وتأثيره المتزايد في الاقتصادات والمجتمعات، لم يعد من الممكن صياغة سياسات رقمية فاعلة من خلال الحكومات وحدها، إذ يُعدّ القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في الاقتصاد الرقمي ومحركًا أساسيًا للابتكار والاستثمار وتطوير الحلول القابلة للتوسع عبر الحدود.

وفي منظمة التعاون الرقمي، نؤمن بأن إشراك قادة القطاع الخاص في صناعة السياسات الرقمية يُمثّل ركيزة جوهرية لبناء أطر تنظيمية عملية، ومستقبلية، وموثوقة. وتجسّد شراكتنا مع “ZainTECH” نموذجًا متقدمًا للتكامل البنّاء بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن أن يكون التحول الرقمي شاملًا، ومرنًا، وموجّهًا نحو تحقيق قيمة حقيقية للأفراد والشركات والاقتصادات حول العالم”

ومن جانبه علّق بدر الخرافي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين، قائلاً: “بصفتنا شركة إقليمية رائدة قائمة على رسالة هادفة ومكرّسة لدفع التغيير الإيجابي والشامل، نؤمن بأهمية تسخير قوة ريادة الأعمال والتحول الرقمي في عصر الذكاء الاصطناعي. ومن خلال هذا التعاون مع منظمة التعاون الرقمي والمنتدى الدولي للتعاون الرقمي، تؤدي كل من زين و”ZainTECH” دوراً محورياً في دعم الابتكار ودفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة”.

وأضاف الخرافي: “إن استضافة هذا الحدث البارز في دولة الكويت تعكس مكانتها المتنامية على خارطة التحول الرقمي العالمية. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع منظمة التعاون الرقمي لتعزيز التعاون الدولي في المجال الرقمي في الكويت وعلى مستوى المنطقة الأوسع”.

وتدعو منظمة التعاون الرقمي كافة الجهات الفاعلة ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي العالمية إلى تسجيل اهتمامها بالحضور والمشاركة في النسخة الثانية من المنتدى الدولي للتعاون الرقمي ، والاطلاع على فرص الشراكة المتاحة عبر الموقع الرسمي للمنتدى: https://idcf.dco.org/.