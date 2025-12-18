بلدية الكويت تطلق حملة تفتيشية لمتابعة الالتزام باشتراطات أعمال هدم الأبنية

هدم أحد العقارات

أطلقت بلدية الكويت اليوم الخميس حملة ميدانية تفتيشية موسعة للكشف عن مدى الالتزام باشتراطات أعمال هدم الأبنية بكافة استخداماتها في المحافظات الست. وأكد مدير إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة الأحمدي خالد العتيبي في تصريح صحفي حرص البلدية على تطبيق اللوائح والانظمة بشأن اجراءات الهدم للعقارات السكن الخاص والاستثماري والتجاري والصناعي والشاليهات حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأضاف أن الفريق الرقابي بالإدارة نفذ جولة ميدانية أسفرت عن هدم تسعة عقارات استثمارية بعد انتهاء مهلة الإنذار وحرر ثلاث مخالفات عدم الالتزام بشروط السلامة وتوجيه سبعة تنبيهات في منطقة المنقف.

من جانبه قال عضو الفريق الرقابي بجولة محافظة الاحمدي محمد العازمي في تصريح مماثل إن الفريق قام بمخالفة عدد من مواقع الهدم بسبب مخالفة عدم تسوير الموقع بالشكل الصحيح والتي تعد من أهم الشروط التي تحرص عليها بلدية الكويت. وأوضح العازمي أن عدم تسوير الموقع المراد هدمه قد يؤدي لأضرار في المرافق العامة أو عرقلة سير المرور خارج الموقع لافتا إلى أن الفرق الرقابية تقوم بجولات ميدانية بعد استخراج ترخيص الهدم من قبل إدارة ترخيص الهندسية إذ يبدأ دور إدارة السلامة منذ استخراج ترخيص السلامة ويتم متابعة مواقع الهدم أو المواقع الإنشائية التابعة للمحافظة.

ودعا إلى ضرورة الالتزام بلوائح وقوانين البلدية مشددا على أن الفرق الرقابية التابعة لإدارات السلامة في المحافظات الست تولي اهتماما بالغا بتطبيق لوائح بلدية الكويت وأنظمتها من خلال الحملات الميدانية المنفذة في المحافظات.