بنك الخليج يستضيف طلاب الجامعة الأسترالية للاطلاع على أفضل الممارسات في إدارة الخزينة

طلاب الجامعة الأسترالية يستمعون لشرح عن عمل إادرة الخزينة

في إطار حرصه على دعم الشباب وتمكينهم، استضاف بنك الخليج طلبة من الجامعة الأسترالية في زيارة ميدانية مميزة، تضمنت جلسة تفاعلية قدّمها بدر طارق الخرافي من إدارة الخزينة، تناولت أفضل الممارسات في إدارة الخزينة.

وتعكس هذه الزيارة، التي تمت بالتعاون مع جمعية إنجاز الكويت، إيمان بنك الخليج بأهمية الاستثمار في طاقات الشباب، ومنحهم فرصة حقيقية للاطلاع على بيئة العمل المصرفي، بما يسهم في توسيع مداركهم، وتنمية مهاراتهم، وتأهيلهم مهنياً للحياة العملية في المستقبل.

وانطلاقاً من إيمانه بأهمية الاستثمار في الطاقات الشابة، يحرص البنك على توفير الفرص التي تسهم في تطوير مهاراتهم العملية وصقل معارفهم الأكاديمية وربطها بمتطلبات سوق العمل، إذ يولي بنك الخليج اهتماماً كبيراً بتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.

ويحرص بنك الخليج بشكل مستمر على تعزيز تعاونه مع الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة من خلال الزيارات الميدانية، والبرامج التدريبية، وورش العمل التفاعلية، والجلسات التعريفية التي يقدمها نخبة من موظفيه وخبرائه، ما يتيح للطلبة تجربة واقعية داخل بيئة العمل المصرفي، تساعدهم على فهم التخصصات المختلفة في القطاع المالي والمصرفي.

صورة جماعية للطلاب يتوسطهم بدر طارق الخرافي

وعلى صعيد متصل، يعتز بنك الخليج بشراكته الاستراتيجية مع جمعية إنجاز الكويت، والتي تأتي في إطار التزامه الراسخ بدعم الشباب وتمكينهم بالمعرفة والمهارات العملية اللازمة لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة.

ويهدف هذا التعاون إلى توفير برامج تعليمية وتدريبية نوعية، تشمل الزيارات الميدانية، وورش العمل، والجلسات التفاعلية، التي تتيح للطلبة فرصة الاحتكاك المباشر ببيئة العمل المصرفي والتعرّف على مختلف التخصصات المالية والإدارية، كما يسهم في ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي وتعزيز روح المبادرة والابتكار لدى الشباب.

يُذكر أن بنك الخليج راعٍ رئيسي لمسابقة «برنامج الشركة» التي تنظمها جمعية إنجاز الكويت سنوياً، بهدف تحفيز طلاب المرحلتين الثانوية والجامعية على دخول عالم ريادة الأعمال، وتعليمهم كيفية تأسيس المشاريع التجارية، وتزويدهم بمهارات القيادة والإدارة.