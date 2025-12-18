الأرصاد الجوية: أمطار متفرقة وغزيرة أحيانا حتى صباح غد وطقس البلاد مائل للبرودة نهارا وبارد ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

مدينة الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد فرصا لأمطار رعدية متفرقة قد تكون غزيرة أحيانا خصوصا على المناطق الجنوبية والساحلية تستمر حتى الساعات الأولى من صباح يوم غد الجمعة مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط تدريجيا تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة تؤدي إلى ارتفاع أمواج البحر.

وأضاف مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن خرائط الطقس والنماذج العددية تظهر تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي من ناحية الشمال الغربي مصحوبا بكتلة هوائية باردة يتزامن مع منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخلها بعض السحب الركامية.

وذكر أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 15 و50 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا خصوصا على المناطق الجنوبية والساحلية أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فتتراوح ما بين 13 و15 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج ما بين 3 و6 أقدام.

وبين أن الطقس الليلة يكون غير مستقر وغائما إلى غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قوية أحيانا ما بين 20 و65 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار رعدية قد تكون غزيرة أحيانا خصوصا على المناطق الجنوبية والساحلية وفرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق وتتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 8 و10 درجات مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج ما بين 4 و7 أقدام.

وأفاد العلي بأن الطقس نهار يوم غد الجمعة يكون مائلا للبرودة إلى بارد وتقل السحب وفرص الأمطار تدريجيا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قوية أحيانا من 20 إلى 60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 16 و18 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج ما بين 4 و7 أقدام.

ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون باردا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة فتتراوح ما بين 6 و8 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و4 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال العلي إنه يكون مائلا للبرودة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلومترا في الساعة وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 16 و18 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون باردا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة بينما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 5 و7 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.