سمو أمير البلاد يهنئ أمير دولة قطر بذكرى اليوم الوطني

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة.

مشيدا سموه رعاه الله بالإنجازات التنموية والحضارية البارزة التي حققتها دولة قطر الشقيقة في شتى المجالات وبصورة ارتقت بمكانتها الرفيعة على كافة الأصعدة.

كما ثمن سموه حفظه الله عمق العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ومؤكدا على الحرص لتعزيزها والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات.

سائلا سموه رعاه الله المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.