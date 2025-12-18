مجموعة الراي الإعلامية والشركة العربية للتعهدات الفنية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإعلاني

جانب من التوقيع

وقعت شركة مجموعة الراي الإعلامية – الشركة المساهمة الكويتية المقفلة – مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإعلاني مع الشركة العربية للتعهدات الفنية – الشركة السعودية المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025م الموافق 26 من جمادى الآخرة 1447هـ.

وصرح راشد العميري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الراي الإعلامية، بأن توقيع المذكرة يأتي تتويجاً لعمل امتد شهوراً لفريقي الشركتين لدراسة السوق والفرص المتاحة، مشيراً إلى أن الطرفين تلاقت رغبتهما لإبرام المذكرة التي تستهدف التعاون في السوق الإعلاني بشكل أساسي.

ولفت العميري إلى أن الشركة العربية للتعهدات الفنية تمتلك خبرة واسعة في توفير حلول الإعلانات الخارجية، وتستحوذ على الحصة الأكبر في المملكة العربية السعودية من خلال إعلانات المطارات والطرق، فضلاً عن تواجدها في أسواق إقليمية أخرى مثل دبي والقاهرة.

وأضاف: اختارت “العربية للتعهدات” دخول السوق الكويتي عبر “مجموعة الراي الإعلامية” التي تُعد من كبرى المؤسسات الإعلامية في الكويت عبر أذرعها الإعلامية والإعلانية المختلفة. تسهم هذه الخطوة في تحقيق رؤية المجموعة بتوطين استثماراتها داخل الكويت واستقطاب استثمارات خارجية تسهم في تطوير السوق الإعلاني المحلي وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية والإعلانية التفاعلية المتطورة.

وأكد العميري أن هذه الشراكة ستشكل تحالفاً قوياً لاستكشاف وتطوير الفرص المتاحة في مختلف مجالات السوق الإعلاني.

من جانبه، أعرب منصور العبيكان، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للتعهدات الفنية، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة الراي الإعلامية، مشدداً على أهمية السوق الإعلاني الكويتي ضمن إستراتيجية الشركة للتوسع الإقليمي والدخول في أسواق جديدة.

وقال العبيكان: يتماشى توقيع هذه المذكرة مع إستراتيجيتنا لعقد شراكات مع مؤسسات عريقة مثل مجموعة الراي في إطار التوسع والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف الأسواق. سنعمل على الاستفادة من إمكاناتنا التقنية والفنية وشبكتنا الواسعة لتنمية السوق الإعلاني في الكويت بالتعاون والشراكة مع مجموعة الراي الإعلامية.

حضر حفل التوقيع من جانب مجموعة الراي الإعلامية كل من مشعل العصيمي، رئيس مجلس الإدارة، وخالد الساير، الرئيس التنفيذي لشركة الراي العالمية للدعاية والإعلان، وزياد مجذوب، نائب الرئيس للإعلان والتسويق.

ومن جانب الشركة العربية للتعهدات الفنية، حضر محمد الخريجي، رئيس مجلس الإدارة، وهادي بلعة، المدير التنفيذي لشراكات الأعمال، وعبدالمحسن العيد، مدير شراكات الأعمال.