الأمم المتحدة: اليمن يحتاج الى تسوية مستدامة تلبي تطلعات الشعب وتضع حدا للنزاع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن اليمن يحتاج إلى تسوية سياسية مستدامة يتم التوصل إليها عبر التفاوض وتلبي تطلعات جميع اليمنيين وتضع حدا للنزاع المدمر في البلاد.

جاء ذلك في بيان صحفي لغوتيريش مساء أمس الأربعاء بمقر المنظمة الأممية بعد مشاركته في اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في اليمن.

وحذر من أن الإجراءات الأحادية الجانب في اليمن “لن تمهد الطريق للسلام بل تعمق الانقسامات وتصلب المواقف وتزيد من خطر التصعيد الأوسع والتشرذم”.

وأشار غوتيريش إلى تزايد التوتر في مختلف مناطق اليمن والتطورات الجديدة الخطيرة في المحافظات الشرقية التي “تزيد من حدة التوتر”.

وأوضح أن الاستئناف الكامل للأعمال العدائية في اليمن تترتب عليه تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين بما في ذلك البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي.

وحث الأمين العام جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد وحل الخلافات عبر الحوار موضحا أن هذا يشمل الجهات الإقليمية المعنية التي يعد انخراطها البناء وتنسيقها دعما لجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة “أمرا أساسيا لضمان المصالح الأمنية الجماعية”.

وفي السياق أعرب غوتيريش عن إدانته بشدة “استمرار الاحتجاز التعسفي” ل59 من موظفي الأمم المتحدة والشركاء والموظفين في المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وفقا للقانون الدولي مشيرا إلى أن “المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أصبحت بيئة العمل غير قابلة للاستمرار”.

وشدد على تجنيب الأمم المتحدة وشركائها الاستهداف أو الاعتقال أو الاحتجاز بسبب أدائهم لمهامهم الرسمية قائلا “يجب أن يسمح لنا بأداء عملنا دون أي تدخل”.

وأشار غوتيريش إلى أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بتقديم الدعم المنقذ للحياة لملايين الأشخاص في مختلف أنحاء اليمن على الرغم من هذه التحديات.

وأفاد بأن الأمم المتحدة وصلت هذا العام إلى أكثر من 3ر5 مليون شخص في اليمن من خلال المساعدات الغذائية والتغذوية والمياه والخدمات الصحية.

وختم غوتيريش بالتأكيد على أن “طريق السلام لا يزال ممكنا” رغم التطورات التي زادت الوضع تعقيدا داعيا جميع الأطراف إلى الانخراط البناء مع مبعوثه الخاص وإعطاء الأولوية للحوار بدلا من العنف وتجنب أي إجراءات أحادية من شأنها تأجيج هذا الوضع الهش.