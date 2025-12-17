مانشستر سيتي يتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة

من المباراة

تأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية “كابيتال وان” بعد فوزه على برينتفورد (2-0) اليوم الأربعاء.

سجل ريان شرقي الهدف الأول 37، وأضاف سافينيو الهدف الثاني في الدقيقة 60.

قرر المدرب بيب غوارديولا إراحة الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند ومنح الفرصة للمهاجم الشاب ديفين موكاسا (18 عاماً)، وأشرك أيضاً الحارس البديل جيمس ترافورد بدلاً من الحارس جيانوليجي دوناروما.

وخاض سيتي المباراة في غياب المصري عمر مرموش والجزائري ريان آيت نوري بسبب مشاركتهما في كأس أمم إفريقيا التي تنطلق بعد أيام في المغرب.

وبات سيتي ثاني فريق يتأهل إلى نصف النهائي بعد تشيلسي الذي فاز أمس على كارديف سيتي (3-1).

وستكتمل أضلاع المربع الذهبي بعد نهاية مباراة نيوكاسل وفولهام المقامة حالياً، ومباراة أرسنال وكريستال بالاس التي ستقام الأسبوع المقبل.