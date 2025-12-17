الهيئة العامة للصناعة الكويتية توقع مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية الصادرات السعودية في مجال تنمية الصادرات غير النفطية

جانب من توقيع مذكرة التفاهم

وقعت الهيئة العامة للصناعة الكويتية اليوم الاربعاء مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية الصادرات السعودية في مجال تنمية الصادرات غير النفطية.

جاء ذلك خلال فعاليات معرض صنع في السعودية الذي يقام في العاصمة الرياض خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر وشارك فيه مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف الكويتي شملان الجحيدلي.

وتتضمن مذكرة التفاهم التي وقعها من الجانب الكويتي شملان الجحيدلي بتفويض من وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة خليفة العجيل ومن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية عبدالرحمن الذكير عددا من البنود التي من شأنها دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز أواصر التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في تنمية الصادرات غير النفطية.