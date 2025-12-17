بنك الخليج يمنح عميلاته خصومات بنسبة 50%

رئيس التسويق في بنك الخليج نجلاء العيسى

ضمن جهوده المتواصلة لمكافأة عملائه، وبمناسبة قرب حلول العام الجديد، أعلن بنك الخليج بالتعاون مع بيست اليوسفي عن إطلاق أكبر عروض حصرية لحاملات بطاقة روز غولد الائتمانية المخصصة للنساء، وذلك اعتباراً من يوم 18 ديسمبر الجاري، عند الشراء عبر موقع وتطبيق بيست اليوسفي، علماً أن العرض يسري علي أول 300 عميله.

وستحصل حاملات بطاقة روز غولد الائتمانية من عميلات بنك الخليج على خصم بنسبة 50% عند استخدام البطاقة للشراء عبر موقع أو تطبيق بيست اليوسفي، على أن يكون الحد الأدنى للمعاملة 100 دينار كويتي، وبحد أقصى للخصم يبلغ 100 دينار كويتي لكل معاملة. كما يمكن للعميلة الاستفادة من الخصم مرة واحدة فقط خلال فترة العرض.

وبهذه المناسبة، قالت رئيس التسويق في بنك الخليج السيدة نجلاء العيسى: ” يواصل بنك الخليج جهوده لتمكين المرأة في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الخدمات المالية، ضمن مساعينا المتواصلة لمكافأة عملائنا، وخصوصاً حاملات بطاقة ماستركارد روز غولد الائتمانية”.

وأشارت إلى أن بطاقة “ماستركارد روز غولد” للسيدات مدرجة ضمن برنامج نقاط الخليج، الأفضل والأكثر مكافأة في الكويت، ما يعني أن حاملات بطاقات روز غولد يستفدن مرتين:الأولى من الخصم الحصري مع بيست اليوسفي، والثانية من نقاط الخليج بمزاياه الواسعة، والتي تشمل الاستبدال بالكاش من خلال تحويل النقاط إلى البطاقة الائتمانية بشكل فوري، أو مشاركة النقاط مع الأهل والأصدقاء كهدايا بكل سهولة ويسر، وكذلك استخدامها في حجز تذاكر السفر والفنادق وتأجير السيارات حول العالم، إلى جانب الاستمتاع بتجربة مميزة للتسوّق من خلال متجر إلكتروني على تطبيق البنك الذي يعد الأول من نوعه في القطاع المصرفي الكويتي، مما يتيح للعميلة شراء عدد كبير من المنتجات وتسعيرها مباشرة بالنقاط.

عروض حصرية لعميلات حساب روز غولد

وأضافت: “توفر العروض الحصرية مع بيست اليوسفي قيمة إضافية للعميلات وتمنحهن تجربة تسوّق استثنائية، كما تمنح بطاقة روز غولد الائتمانية نفسها ميزة تنافسية استثنائية تساهم في رفع معدلات استخدام البطاقات الائتمانية وزيادة معدلات الإنفاق من خلالها”.

وتعد بطاقة روز غولد الائتمانية للسيدات من بنك الخليج أسلوب حياة متكاملاً يجمع بين الفخامة والامتيازات الحصرية؛ فالبطاقة ليست مجرد وسيلة للدفع، بل تجربة راقية تمنح حاملتها مزايا فريدة في التسوّق والسفر والمطاعم، إلى جانب عروض خاصة وخدمات مصممة لتلبية تطلعات العميلات الباحثات عن التميّز.

كما توفر بطاقة روز غولد الائتمانية من بنك الخليج لحاملاتها مجموعة متنوعة من عروض ومزايا السفر الحصرية التي تشمل خصومات على حجوزات الفنادق ورحلات الطيران وتأجير السيارات. وبفضل البطاقة، يمكن للسيدات الاستمتاع بالدخول المجاني إلى صالات المطارات في خمسة بلدان في الشرق الأوسط. ولتسهيل تخطيط السفر بشكل أكبر، تحصل العميلات على تأمين سفر يمكن استخدامه للحصول على فيزا شنغن لهن ولعائلاتهن.