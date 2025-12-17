KIB يوقّع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة المزيني للصيرفة لإطلاق بطاقات مسبقة الدفع متعددة العملات وتطبيق رقمي متخصص

مدير عام إدارة الابتكار الرقمي وذكاء المعلومات في KIB محمد الشريف متوسّطاً مدير عام - شركة المزيني للصيرفة هيو فرنانديز ومدير عام إدارة العمليات في KIB فهد البدر خلال المؤتمر الصحافي

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) وشركة المزيني للصيرفة عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق برنامج جديد لبطاقات المزيني مسبقة الدفع متعددة العملات، إلى جانب تطوير تطبيق رقمي متخصص يحمل علامتها التجارية، وذلك ضمن برنامج “BIN” برعاية KIB.

وجاء الإعلان عن الاتفاقية خلال مؤتمر صحافي عقده البنك مؤخراً ضمن جهود KIB المتواصلة لتعزيز الابتكار الرقمي وتوسيع نطاق نموذج الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) في الكويت، بطريقة تواكب التحولات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا المالية وتُلبي الطلب المتزايد على حلول دفع آمنة وعصرية.

وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن عملاء شركة المزيني للصيرفة من الحصول على بطاقات مسبقة الدفع متعددة العملات تحمل علامتها التجارية بالكامل، والمصممة لتوفير مزيد من السهولة والمرونة في عمليات الدفع داخل الكويت وخارجها. كما سيستفيد العملاء من تجربة رقمية متكاملة عبر تطبيق جديد مدعوم من KIB، يتيح لهم إدارة بطاقاتهم بكل سلاسة وكفاءة.

وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال السيد/ محمد الشريف، المدير العام لإدارة الابتكار الرقمي وذكاء المعلومات في :KIB “تأتي هذه الشراكة نتيجة الرؤية المشتركة بين KIB وشركة المزيني لتطوير حلول مالية مبتكرة تلائم احتياجات العملاء وتواكب متطلبات التحول الرقمي. ويأتي هذا التعاون ليجسد قدرة KIB على تحويل الرؤى والأفكار إلى منتجات رقمية جاهزة للاستخدام عبر منظومة تشغيلية متكاملة داخل البنك، تضمن جاهزية البنية التحتية التنظيمية وتحديث الإجراءات وتنسيق مراحل الإطلاق لتوفير تجربة رقمية سلسة للعملاء”.

وأضاف: “تندرج هذه المبادرة ضمن خطة KIB الاستراتيجية للنمو باعتبارها إحدى الركائز، حيث تركز على تقديم حلول رقمية غير تقليدية قائمة على نهج رقمي أولاً، مع الاستفادة من البنية التحتية المتقدّمة للبنك لتمكين الابتكار المالي وتسريع وتيرته ودعم التحول الرقمي بشكل مستدام”.

لقطة جماعية لفريقي KIB وشركة المزيني للصيرفة

وتابع الشريف: “الخدمة الآن في النطاق التجريبي وسوف تطرح للعملاء في الربع الأول من العام 2026 لتكون فريدة من نوعها تثري تجربة العملاء. نحن فخورون بدعم هذا المشروع الذي يعكس التزامنا بتمكين المؤسسات من تقديم خدمات مالية رقمية متكاملة ترتقي بتجربة المستخدم وتعزز مكانة الكويت كمركز مالي متطوّر.”

بدوره، قال مدير عام إدارة العمليات في KIB فهد البدر: “يمثّل هذا المشروع نموذجاً عملياً لكيفية تحويل الأفكار إلى منتجات جاهزة للاستخدام، عبر منظومة تشغيلية متكاملة داخل البنك لضمان جاهزية البنية التنظيمية، وتحديث الإجراءات، وضمان نجاح العمليات التشغيلية مع المحافظة على أفضل تجربة للعميل بأقل المخاطر منذ أول يوم. ونعتبر هذا التعاون مع شركة المزيني دليلاً على قدرة KIB على تنفيذ مشاريع معقدة بسرعة وكفاءة، وترجمتها إلى خدمات فعلية تضيف قيمة للسوق.”

من جهته، قال السيد/ هيو فيرنانديز المدير العام لشركة المزيني للصيرفة: “تمثّل هذه الشراكة مع بنك الكويت الدولي (KIB) محطة بارزة في مسيرتنا نحو تقديم خدمات مالية أكثر تطوراً وابتكاراً. فقد عملنا مع فريق البنك على تطوير منتج متكامل يتيح لعملائنا حلول دفع حديثة تتسم بالمرونة والأمان وسهولة الاستخدام، سواء داخل الكويت أو خارجها. نحن في المزيني نؤمن بأن مستقبل قطاع الصيرفة يعتمد على التحول الرقمي، وهذه الاتفاقية تجسّد التزامنا بتوفير منتجات رقمية تلبي احتياجات مختلف شرائح عملائنا وتواكب تطلعاتهم.” وأضاف: “نتطلع إلى أن يشكل هذا البرنامج نقلة نوعية في تجربة الدفع لدى مستخدمينا، وأن يعزز قدرتنا على طرح حلول مبتكرة تدعم مكانة المزيني باعتبارها أحد أبرز مزودي خدمات الصيرفة والتحويلات المالية في السوق الكويتي”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة جديدة في مسيرة KIB نحو تعزيز دوره الرائد في تقديم خدمات BaaS بالسوق الكويتي، ودعم الشركاء في إطلاق منتجات مالية مبتكرة تُسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي في دولة الكويت.