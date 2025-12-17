وزير الصحة: “مركز التأهيل من الإدمان” أحد ركائز التشريعات الوطنية الحديثة التي تعزز الأمن الصحي والاجتماعي

وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يستمع إلى شرح تفصيلي من الفريق الهندسي

قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إن مشروع مركز التأهيل من الإدمان يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ويعد أحد الركائز التنفيذية للتشريعات الوطنية الحديثة ويجسد الانتقال من الإطار القانوني إلى التطبيق العملي عبر خدمات علاجية وتأهيلية متخصصة تسهم في دعم التعافي المستدام وحماية الفرد والمجتمع وتعزيز الأمن الصحي والاجتماعي.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الصحة عقب زيارة ميدانية قام بها الوزير إلى مشروع المركز في مبنى مركز شباب الصليبية يرافقه الوكيل المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع بالوزارة المهندس إبراهيم النهام وذلك في إطار المتابعة المباشرة لمراحل تنفيذ المشروع والوقوف على مستجدات العمل ميدانيا.

وأكد الوزير العوضي على أهمية تسريع وتيرة العمل واستكمال المشروع وفق أعلى المواصفات مشددا على ضرورة تذليل أي معوقات قد تؤثر على سير التنفيذ وموجها بتكثيف الجهود والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان جاهزية المركز في أقرب وقت ممكن.

وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي خلال زيارته إلى مشروع المركز في مبنى مركز شباب الصليبية

وأشار البيان إلى أن الوزير اطلع خلال الزيارة على مكونات المشروع ومرافقه المختلفة وما يتضمنه من أقسام علاجية وتأهيلية وخدمية إلى جانب استعراض المخطط العام للمركز والقدرات التشغيلية المستهدفة بما يضمن توفير بيئة علاجية متكاملة تراعي أعلى المعايير الصحية والطبية والأمنية.

كما استمع إلى شرح تفصيلي من الفريق الهندسي والفني حول مراحل التنفيذ الحالية ونسب الإنجاز والتحديات الفنية والإنشائية القائمة وآليات معالجتها بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة وجودة التنفيذ.

ولفتت إلى أنه وفقا للقرار الوزاري بإنشاء المركز فقد تم تخصيص مبنى مركز شباب الصليبية ليكون مركزا متخصصا في تأهيل وعلاج مرضى الإدمان ويسمى (مركز التأهيل من الإدمان) وذلك ضمن منظومة وطنية متكاملة تعنى بالعلاج والتأهيل والوقاية. ويضم المركز أقساما متكاملة تشمل مباني علاجية وفندقية ومختبرات طبية مركزية ومرافق تغذية وخدمات مساندة إضافة إلى مرافق تأهيلية وصحية ورياضية كحمام سباحة وملاعب ومسرح ومبان إدارية وأمنية ومرافق استقبال وخدمات بما يوفر إطارا شاملا للرعاية الطبية والنفسية والسلوكية والاجتماعية ضمن منظومة علاجية متكاملة.