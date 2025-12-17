الأرصاد الجوية: طقس غائم وممطر مساء اليوم يشتد بعد ظهر غد مع فرص للضباب وانخفاض الرؤية الأفقية

مدينة الكويت

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي إن البلاد يسودها طقس غائم وممطر بدءا من مساء اليوم الأربعاء وتكون غزيرة على بعض المناطق وتشتد بعد ظهر غد الخميس مع فرص للضباب وانخفاض للرؤية الافقية.

وأضاف العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن خرائط الطقس والنماذج العددية تظهر تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من جهة الجنوب الغربي يتعمق تدريجيا متزامنا مع منخفض آخر في طبقات الجو العليا مصحوبا بكتلة هوائية باردة ورطبة تتكاثر معها السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها بعض السحب الركامية.

وأوضح أن هناك فرصا لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا متفاوتة الشدة ما بين خفيفة الى متوسطة اليوم تزداد شدتها تدريجيا وقد تكون غزيرة أحيانا على المناطق الجنوبية والبحرية من بعد ظهر غد الخميس.

وذكر أن فرص الأمطار تستمر حتى صباح يوم الجمعة وتقل معها الرؤية الأفقية خلال فترات هطول الأمطار وتشكل الضباب على بعض المناطق خلال فترات المساء والصباح خلال هذه الفترة.

وبين أن الرياح تكون جنوبية شرقية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتؤدي الى ارتفاع الأمواج البحرية وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 15 و19 درجة مئوية والصغرى المتوقعة ما بين 7 و11 درجة مئوية.

وتوقع العلي أن يبدأ التحسن التدريجي في الأحوال الجوية من بعد ظهر الجمعة لافتا إلى ضرورة متابعة النشرة الجوية من خلال الموقع الرسمي للادارة وتطبيقها وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر تطورات الطقس.