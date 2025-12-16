رئيس الأركان: التمارين الميدانية المشتركة ركيزة أساسية في تطوير القدرات القتالية

رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان خلال زيارته إلى لواء التحرير الآلي 6

أكد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان اليوم الثلاثاء أن التدريب الواقعي والتمارين الميدانية المشتركة ركيزة أساسية في تطوير القدرات القتالية وتعزيز القدرة على التعامل مع التحديات المستجدة.

جاء ذلك في تصريح للفريق الشريعان نقله بيان صادر عن رئاسة الأركان عقب زيارة قام بها إلى (لواء التحرير الآلي 6) استمع خلالها إلى إيجاز شامل عن تاريخ اللواء واطلع على معرض للأسلحة وشهد تنفيذ تمرين ميداني من قبل (لواء التحرير الآلي) بإسناد من طائرات القوة الجوية.

وذكر الشريعان أن تطور أساليب الحروب والقتال وتغير طبيعة التهديدات في بيئات العمليات الحديثة يتطلبان مواكبتها عبر تطوير برامج العمل والتدريب المشتركة بين الجيش ووزارة الداخلية والحرس الوطني لرفع الكفاءة وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف صنوف القوات المسلحة والأمنية بما يضمن الاستعداد للتعامل مع مختلف أنماط العمليات والسيناريوهات.

وثمن جهود منتسبي (لواء التحرير الآلي 6) والوحدات المشاركة في المعرض والتمرين داعيا إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد والمحافظة على أعلى درجات اليقظة والاستعداد بما يحفظ أمن الوطن واستقراره.

صورة جماعية تضم رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان وعدد من ضباط “لواء التحرير الآلي 6” ووزارة الداخلية والحرس الوطني

ووفق البيان استمع الفريق الشريعان إلى إيجاز شامل عن تاريخ (لواء التحرير الآلي 6) ومهامه الرئيسة وهيكله التنظيمي وأدواره العملياتية وبرامج التدريب المعتمدة وآليات رفع الكفاءة القتالية لمنتسبيه.

واطلع الفريق الشريعان خلال الزيارة على معرض للأسلحة شاركت فيه مختلف صنوف الأسلحة بالقوة البرية والبحرية والجوية وسلاح الدفاع الجوي والخدمات الطبية إلى جانب مشاركة وزارة الداخلية والحرس الوطني.

واشتمل المعرض بحسب البيان على عرض لمنظومات التسليح والمعدات والآليات بما يعكس مستوى التنسيق والتكامل بين الجهات العسكرية والأمنية ودعم مفاهيم العمل المشترك.

وأضاف أن التمرين الميداني تضمن تطبيق إجراءات القيادة والسيطرة والتنسيق بين الوحدات البرية والإسناد الجوي وتنفيذ مهام تعبوية ضمن سيناريوهات عملياتية تحاكي طبيعة التحديات المحتملة في ميادين العمل العسكري بهدف رفع الكفاءة القتالية ودقة التخطيط وكفاءة التنفيذ وقدرة الوحدات المشاركة على العمل المشترك.

كان في استقبال رئيس الأركان العامة للجيش لدى وصوله آمر القوة البرية العميد الركن حمد السويدي وعدد من ضباط (اللواء) ووزارة الداخلية والحرس الوطني.