“التطبيقي” تعتمد قبول 3031 طالبا وطالبة ضمن خطة شواغر الفصل الثاني

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

اعتمد المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجام نتائج قبول 3031 طالبا وطالبة في كليات الهيئة ومعاهدها ودوراتها التدريبية الخاصة ضمن خطة شواغر الفصل الدراسي والتدريبي الثاني للعام 2025/2026 لحملة شهادة الثانوية العامة.

وقال الدكتور الفجام في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن اعتماد نتائج القبول تم ضمن توجه الهيئة نحو استثمار المقاعد المتاحة في برامجها بما يواكب احتياجات سوق العمل ويعزز كفاءة مخرجات الهيئة مهنئا أبناءه وبناته الطلبة والطالبات بقبولهم ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية والتدريبية.

ومن جانبه قال عميد القبول والتسجيل بالإنابة الدكتور محمد الكندري إن الهيئة قبلت جميع المتقدمين المستوفين شروط القبول لكافة الفئات وذلك وفق خطة الشواغر المعتمدة وشروط القبول المعمول بها في الهيئة للفصل الدراسي والتدريبي الثاني من العام 2025/2026.

وأوضح الكندري أن توزيع المقبولين جاء وفق الميزانية المعتمدة والنسب الدنيا للقبول وترتيب رغبات المتقدمين على تخصصات كليات الهيئة ومعاهدها بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأكد أن اجتياز المقابلة الشخصية يعد شرطا أساسيا للقبول في كلية التربية الأساسية فيما يتطلب القبول في كليتي التمريض والعلوم الصحية اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وذلك وفق اللوائح والاشتراطات المعتمدة في الهيئة.