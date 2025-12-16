الأرصاد الجوية: الوفرة الأعلى بكميات الأمطار المسجلة الاثنين والأبرق أقلها

مدينة الكويت

سجلت إدارة الأصاد التابعة للإدراة العامة للطيران المدني كميات متفاوتة من الأمطار التي شهدتها البلاد يوم أمس الاثنين إذ بلغت معدلاتها في منطقة (الوفرة) 2ر4 ملم وهي الأعلى في حين سجلت مزرعة (الابرق) 3ر0 ملم وهي الأقل.

وقال مدير إدارة الأصاد الجوية بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن البلاد تأثرت خلال الأيام القليلة الماضية بمنخفض جوي صاحبه منخفض متعمق في طبقات الجو العليا أدى إلى هطول أمطار رعدية أحيانا ومتفاوتة الغزارة على بعض المناطق واستمرت حتى يوم أمس الاثنين.

واضاف العلي أن محطات رصد عناصر الطقس الأوتوماتيكية التابعة لادارة الأرصاد سجلت كميات متفاوتة من الأمطار على مناطق البلاد كانت الاعلى في منطقة (الوفرة) تليها منطقة (مطار الكويت الدولي) بـ 4ر1 ملم في حين سجلت الكميات في منطقتي (الرابية ورأس السالمية) 6ر0 ملم أما منطقة (الجهراء) فقد سجلت 4ر0 ملم.