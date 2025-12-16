وزير المالية يبحث مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدولة الكويت أوجه التعاون المشترك

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم يبحث مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدولة الكويت فرانسيسكو بارودي

بحث وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم اليوم الثلاثاء مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدولة الكويت فرانسيسكو بارودي أوجه التعاون في مجالات إصلاح الإيرادات غير النفطية وتوجيه الدعم لمستحقيه والضريبة الانتقائية واستدامة المالية العامة.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة المالية عقب انتهاء رئيس البعثة والوفد المرافق له من زيارة دولة الكويت التي استمرت أسبوعين تم خلالها الالتقاء بالعديد من المسؤولين الاقتصاديين في مختلف الجهات الحكومية.

وأكد الوزير المخيزيم وفق البيان أهمية استمرار دعم المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي لمجالات المالية العامة بشكل دوري للوقوف على أبرز المواضيع التي يمكن العمل عليها وأولويات الإصلاح المطلوب.

حضر اللقاء وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي ومدير إدارة التخطيط المالي والمتابعة ومدير إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية بالتكليف أحمد العمران ومدير إدارة الدين العام فيصل المزيني.