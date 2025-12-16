رئيس مجلس الوزراء بالإنابة يقلد العميد عبد الوهاب الوهيب رتبة لواء بمناسبة صدور مرسوم ترقيته وتعيينه وكيلا لوزارة الداخلية

قلد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الثلاثاء بمكتبه بقصر بيان العميد عبد الوهاب الوهيب رتبة لواء وذلك بمناسبة صدور مرسوم ترقيته من رتبة (عميد) إلى رتبة (لواء) وتعيينه وكيلا لوزارة الداخلية بدرجة وكيل وزارة.

وذكرت (الدخلية) في بيان صحفي أن رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية هنأ اللواء عبدالوهاب الوهيب على نيله ثقة القيادة السياسية متمنيا له التوفيق والسداد في مهام منصبه الجديد وبذل المزيد من الجهد والعطاء وتطبيق سيادة القانون بما يحفظ أمن الوطن والمواطنين.

وأكد الشيخ فهد اليوسف وفق البيان أهمية مواصلة تطوير العمل المؤسسي داخل قطاعات وزارة الداخلية وتعزيز روح الفريق الواحد ورفع كفاءة الأداء بما يواكب متطلبات المرحلة ويحقق أعلى مستويات الجاهزية الأمنية مبينا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود والعمل بروح المسؤولية لتحقيق الأمن والاستقرار.

ومن جانبه أعرب وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب الوهيب وفق البيان عن بالغ شكره وامتنانه للقيادة السياسية الحكيمة ولرئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية على هذه الثقة الغالية.

وأكد اللواء الوهيب عزمه بذل أقصى الجهود لأداء واجبه بكل أمانة وإخلاص والعمل ضمن منظومة وزارة الداخلية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والارتقاء بالأداء الأمني بما يخدم أمن الوطن والمواطنين.