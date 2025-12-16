الحكم على سان جرمان بدفع 59.6 مليون يورو لمبابي كمكافآت ورواتب غير مدفوعة

كيليان مبابي

حُكِمَ على نادي باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من قبل محكمة العمل الثلاثاء بدفع 59.2 مليون يورو للاعبه السابق كيليان مبابي كمكافآت ورواتب غير مدفوعة.

وكان قائد منتخب فرنسا الذي غادر سان جرمان في حزيران/يونيو 2024 للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، قد طالب النادي الباريسي بأكثر من 260 مليون يورو، في حين طالب الأخير اللاعب بدفع 440 مليون يورو، مستندا إلى فشل صفقة انتقاله إلى نادي الهلال السعودي بقيمة 300 مليون يورو والتي رفضها اللاعب.

وكان مبابي (26 عاما) تقدم بشكوى في حزيران/يونيو الماضي بشأن الطريقة التي عومل بها من قبل النادي في بداية موسم 2024.

ويعتقد مبابي أنه هُمّش من قبل النادي المملوك لقطر، وأُجبر على التدريب مع لاعبين يسعى النادي الى التخلص منهم، بعد رفضه توقيع عقد جديد، وهي ممارسة أثّرت أيضا على لاعبين آخرين، ما دفع رابطة اللاعبين الفرنسيين إلى تقديم شكوى العام الماضي.

ولم يُدعَ مبابي للمشاركة في جولة باريس سان جرمان التحضيرية في آسيا عام 2023، وغاب عن أول مباراة في الموسم، لكنه عاد لاحقا إلى الفريق بعد محادثات مع النادي.

كما ادعى مبابي أن النادي الباريسي طبّق تصنيفا قانونيا فرنسيا خاطئا على عقده، لكن محكمة العمل رفضت ذلك في حكمها الصادر الثلاثاء.

وعند سؤالهم عن احتمال الاستئناف، رفض محامو سان جرمان التعليق.

وبعد سبعة مواسم مع باريس سان جرمان، انضم إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر الصيف الماضي، حيث يتقاضى راتبا سنويا يُقدّر بـ30 مليون يورو.

وسجل مبابي 256 هدفا في 308 مباريات مع سان جرمان، لكن النادي فاز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى الموسم الماضي بعد رحيله.