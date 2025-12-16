سمو أمير البلاد يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى البلاد

سمو أمير البلاد يتسلم أوراق اعتماد سفير مملكة هولندا

احتفل في قصر بيان صباح اليوم بتسلم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أوراق اعتماد كل من السفير ويريش رامسوك سفيرا لمملكة هولندا والسفير محمد جابر أبوالوفا سفيرا لجمهورية مصر العربية والسفير غادي الخوري سفيرا للجمهورية اللبنانية والسفير قدسي رشيد سفيرا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا والسفير مكسيم صبح سفيرا لجمهورية اوكرانيا وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت.

حضر مراسم الاحتفال معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وسعادة مدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب وسعادة وكيل الديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح وسعادة وكيل الشؤون الخارجية بالديوان الاميري مازن عيسى العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم الوزير المفوض عبدالمحسن جابر الزيد وآمر الحرس الأميري اللواء الركن بدر عامر السحلول.