“زين الكويت” تُواصل ترسيخ التزامها بمعايير الحوكمة التشغيلية والامتثال وأعلى مستويات الجودة عبر مُختلف القطاعات

أعلنت زين الكويت عن تجديد اعتماد أنظمتها الإدارية وفق ستة معايير دولية تُحدّدها مُنظّمة ISO، لتواصل ترسيخ التزامها بالحوكمة التشغيلية والامتثال وأعلى مستويات الجودة عبر مُختلف القطاعات، حيث جاء هذا الإنجاز عقب تدقيقٍ خارجيٍ شاملٍ أجرته جهّة مُستقلة مُعتمدة للتأكّد من توافق الأنظمة والبُنية التشغيلية مع المواصفات العالمية.

حافظت زين هذا العام على شهاداتها في إدارة الجودة ((ISO 9001، والإدارة البيئية (ISO 14001)، والصحّة والسلامة المهنية (ISO 45001)، ونظام إدارة أمن المعلومات (ISO/IEC 27001)، وإدارة خدمات تقنية المعلومات (ISO/IEC 20000-1)، وإدارة استمرارية الأعمال (ISO 22301).

للعام الثاني على التوالي حققت زين امتثالاً كاملاً لجميع المُتطلّبات دون أي حالات عدم مطابقة، كما تُبرز الشركة شهادة ISO 37301:2021 باعتبارها شهادتها السابعة، إذ جرى تقييمها خلال فترة التدقيق الحالية، ونالت إشادة بالتحسين المُستمر الملموس في نظام إدارة الامتثال لديها، ومن المُقرر إجراء تدقيق تجديدها في فبراير 2026.

وتؤكّد هذه النتائج التزام زين بتقديم خدمات ومنتجات تُلبّي توقّعات وطموحات العملاء، وتنسجم مع اللوائح التنظيمية العالمية، وتُعزّز الحماية البيئية، وتُرسّخ أمن المعلومات، وتدعم استمرارية الأعمال، بما يرتقي بالتجربة الشاملة لعملائها في السوق الكويتي.

وتفخر زين بكونها إحدى أولى مؤسسات القطاع الخاص الكويتي التي وضعت أولويات لإدارة الجودة والتميّز التشغيلي، بما في ذلك حصولها على شهادات ISO في العقود الثلاث الماضية لضمان التزامها بالمعايير الدولية.

وفي بداية مشوارها، حصدت زين أول شهادة ISO لها في نظام إدارة الجودة، والتي أرست قواعد التزامها بتبنّي أفضل الممارسات والمعايير العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنذ ذلك الحين، ومع توسّع عملياتها وخدماتها، حصدت الشركة شهادات ISO أخرى في مُختلف مجالات العمل مثل أمن المعلومات، واستمرارية الأعمال، وإدارة البيئة، وغيرها.

شهادة إدارة الجودة (ISO 9001)

تشهد بالالتزام ببناء نظام مُتكامل لضمان جودة الخدمات عبر ضبط العمليات وقياس الأداء ومعالجة أسباب المشكلات من جذورها، وينعكس ذلك على رضا العملاء، وخفض الهدر، وسرعة الاستجابة، وتحسين التجربة في كل نقطة اتصال.

شهادة الإدارة البيئية (ISO 14001)

تشهد بالالتزام بإدارة الأثر البيئي لأنشطة الشركة عبر الامتثال للتشريعات، وترشيد استهلاك الموارد، وتقليل الانبعاثات والنفايات، وينعكس ذلك على عمليات أكثر كفاءة واستدامة تسهم في حماية البيئة وتحسين البصمة الكربونية.

شهادة الصحة والسلامة المهنية ISO 45001

تشهد بتوفير إطار منهجي لتحديد مخاطر بيئة العمل وتقليلها، ومنع الحوادث والإصابات، وتعزيز ثقافة الوقاية، وينعكس ذلك على بيئة عمل أكثر أماناً، ورفاهية أعلى للموظفين، وانخفاض في التوقفات غير المخطط لها.

شهادة نظام إدارة أمن المعلومات ISO/IEC 27001

تشهد بضمان حماية سرية المعلومات وسلامتها وتوافرها عبر تقييم المخاطر وتطبيق ضوابط أمنية واضحة، وينعكس أثرها المباشر على تقليل حوادث الاختراق والتسرب، وتعزيز الثقة بحماية بيانات العملاء والشركاء.

شهادة إدارة خدمات تقنية المعلومات ISO/IEC 20000-1

تشهد باعتماد أفضل الممارسات في إدارة الخدمات مثل الحوادث والتغييرات ومستويات الخدمة، ما يرفع موثوقية الأنظمة واستقرارها، مما ينتج عنه خدمات رقمية أكثر اتساقاً، وزمناً أقل للأعطال، وتجربة تقنية أفضل للمستخدمين.

شهادة إدارة استمرارية الأعمال ISO 22301

تشهد بالاستعداد للطوارئ واستعادة الأنشطة الحيوية ضمن أهداف زمنية محددة، وينتج عن ذلك مرونة تشغيلية أعلى وقدرة على الاستجابة للأحداث غير المتوقعة دون التأثير على العملاء أو سير الأعمال.