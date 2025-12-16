الأرصاد الجوية: طقس غير مستقر مساء غد وفرص لأمطار رعدية تزداد شدتها فجر الخميس

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية تأثر البلاد بطقس غير مستقر مساء يوم غد الأربعاء مع فرص لأمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة تزداد شدتها فجر الخميس وتكون غزيرة على بعض المناطق.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن خرائط الطقس والتوزيعات الضغطية والنماذج العددية تظهر تأثر البلاد بطقس غير مستقر من مساء غد الأربعاء بسبب تقدم امتداد منخفض جوي سطحي متزامنا مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوبا بكتلة هوائية شديدة البرودة ورطبة.

وأوضح العلي أن الكتلة الهوائية تتكاثر معها السحب المنخفضة والمتوسطة وتتخللها سحب ركامية وفرص لأمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة من مساء يوم غد الأربعاء وتزداد شدتها من فجر بعد غد الخميس وتكون غزيرة على بعض المناطق.

وأضاف أن هناك نشاطا في الرياح الشمالية الشرقية إلى شمالية غربية تتجاوز سرعتها الـ60 كيلومترا في الساعة وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من سبع أقدام.

وتوقع أن تستمر الحالة المطرية من ليل الأربعاء حتى ظهر يوم الجمعة المقبل مع فرص لتشكل الضباب على بعض المناطق مبينا أن السحب وفرص الأمطار تقل تدريجيا من عصر يوم الجمعة.