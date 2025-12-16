وفد كلية مبارك العبدالله يزور كلية القيادة والأركان العمانية لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات

وفد كلية مبارك العبدالله يزور أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بسلطنة عمان الشقيقة

قام وفد من كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة برئاسة آمر الكلية اللواء الركن طيار فهد الخرينج بزيارة إلى كلية القيادة والأركان المشتركة في سلطنة عمان الشقيقة في إطار تعزيز أوجه التعاون الثنائي العسكري والأكاديمي وتبادل الخبرات.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن الزيارة تأتي ضمن برنامج الزيارات الخارجية لكلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة بما يسهم في توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات العلمية وتعزيز العلاقات الأخوية بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

والتقى اللواء الخرينج خلال الزيارة رئيس كلية القيادة والأركان المشتركة العمانية اللواء الركن حامد بن أحمد حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المجالات الأكاديمية.

كما اطلع الوفد على مهام الكلية وأدوارها في إعداد الدراسات والبحوث الاستراتيجية والدفاعية وأبرز الأنشطة والفعاليات التي تنفذها في هذا المجال.

كما تم خلال الزيارة تقديم عرض مرئي تناول دور الكلية وبرامجها التعليمية والتدريبية ومناهج إعداد وتأهيل الضباط إلى جانب الاطلاع على مرافقها وما تضمه من أقسام وأنظمة وتجهيزات حديثة تسهم في دعم العملية التعليمية.