كأس العرب: الأردن إلى النهائي للمرة الأولى على حساب السعودية

لاعبو المنتخب الأردني يحتفلون بتسجيل هدف

بلغ الأردن نهائي كأس العرب لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على السعودية 1-0 الاثنين على استاد البيت في مدينة الخور القطرية.

ويواجه الأردن في النهائي، المغرب الفائز في وقت سابق على الإمارات 3-0.

وقبل بداية المباراة التي حضرها 63 الف متفرج في ملعب استضاف افتتاح مونديال 2022 شمال العاصمة القطرية، حمل لاعبو الأردن القميص الرقم 11 الخاص بالمهاجم يزن النعيمات الذي تعرض لإصابة بالغة في ركبته في ربع النهائي ضد العراق، ستبعده على الأرجح عن المشاركة الأولى للنشامى في كأس العالم الصيف المقبل في أميركا الشمالية.

وابتسمت المواجهة لمدرب الأردن، المغربي جمال سلامي، الذي عمل مدربا لمنتخب بلاده للمحليين، عندما كان مدرب السعودية الفرنسي هيرفيه رونار مدربا لأسود الأطلس.

وخلافا للتوقعات، جاء الشوط الاول مملا ولم يشهد اية تسديدة على مرميي المنتخبين اللذين سيشاركان في كأس العالم.

دخل الفريقان الشوط الثاني بنوايا أقل حذرا، وكان الاردني اكثر عزيمة إلى أن ترجم لاعب الوسط نزار الرشدان عرضية القائد محمود مرضي برأسه من مسافة قريبة مفتتحا التسجيل (66).

دفع المدربان “الصديقان” بأوراقهما تباعا بعد الهدف، ورمى “الصقور الخضر” بكل ثقلهم لإدراك التعادل، بيد أن صافرة النهاية منحت الاردن بطاقة النهائي الخميس على استاد لوسيل وسلامي فرصة مواجهة بلاده على اللقب.