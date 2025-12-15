رئيس الأركان: تمرين سواعد الوطن عكس جاهزية وانضباط وحدات الجيش ومستواها المتقدم

رئيس الأركان يشهد ختام تمرين "سواعد الوطن"

قال رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان إن تمرين سواعد الوطن الذي اختتم فعالياته اليوم الإثنين عكس مدى جاهزية وانضباط وحدات الجيش المشاركة ومستواها المتقدم وأهمية التدريب في تمكين القادة من ممارسة التخطيط واتخاذ القرار وإدارة العمليات بكفاءة.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الأركان عقب رعاية وحضور الفريق الشريعان اختتام التمرين في (لواء صالح المحمد الآلي 94) والذي نظمته هيئة العمليات والخطط ونفذه (لواء صالح المحمد الآلي) و(لواء المغاوير 25) وقيادة الشرطة العسكرية وذلك بحضور عدد من كبار الضباط القادة في الجيش.

وأوضح أن العمل المشترك والتنسيق الميداني بين الوحدات ركيزة أساسية في نجاح المهام مؤكدا أن الاستثمار في التدريب ورفع كفاءة العنصر البشري من أولويات العمل العسكري لما له من أثر مباشر في تعزيز الجاهزية وتحقيق أعلى مستويات الأداء والانضباط بما يضمن تنفيذ المهام بكفاءة واحتراف.

ووفق البيان فقد جاء التمرين ضمن خطة الحفاظ على الجاهزية والتدرب على التخطيط والتنسيق في إدارة العمليات وتعزيز وتطوير مستوى القيادة والسيطرة والاتصالات بين الوحدات المشاركة.

وبحسب البيان فقد استمع الفريق الشريعان إلى إيجاز شامل حول مراحل التمرين والسيناريوهات المنفذة والتي تناولت التخطيط وإدارة العمليات وقياس جاهزية الوحدات المشاركة وإمكانية دعم الجهات العسكرية ذات الصلة كما شهد جانبا من تنفيذ التمرين على عمليات الاقتحام ومكافحة الشغب.